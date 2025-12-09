Novak Djokovic s-a decis. Sârbul a prezis cine va câștiga Cupa Mondială din 2026: "Voi fi îndrăzneț" - Antena Sport

Tenismenul sârb Novak Djokovic, deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), a prezis că Portugalia lui Cristiano Ronaldo va câştiga Cupa Mondială de fotbal din 2026, în finala căreia ar urma să învingă Mexicul, informează EFE.
“Voi fi îndrăzneţ: Portugalia va câştiga Cupa Mondială şi va învinge Mexicul în finală“, a declarat Djokovic într-un interviu acordat creatorului iordanian de conţinut Mohamed Adnan, în timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi.
Novak Djokovic, predicție intrigantă pentru finala Cupei Mondiale
Chestionat despre predicţia sa riscantă, “Nole” a spus: “Am spus că voi fi îndrăzneţ. Portugalia şi Mexicul în finală, iar Portugalia câştigă“, potrivit agerpres.ro.
La Cupa Mondială din 2026, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, echipa naţională a Mexicului, antrenată de Javier Aguirre, va evolua în Grupa A, alături de Africa de Sud (meciul de deschidere), Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Cehia, Irlanda, Danemarca sau Macedonia de Nord).
Portugalia, antrenată de spaniolul Roberto Martínez, a fost repartizată în Grupa K, care va include Uzbekistanul, Columbia şi câştigătoarea play-off-ului intercontinental A (Noua Caledonie, Jamaica sau RD Congo).
Toate grupele de la Cupa Mondială
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
