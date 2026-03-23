“Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!

După apariţia informaţiei că Ionuţ Radu (28 de ani) li se alătură marţi tricolorilor în cantonamentul de la Mogoşoaia, pe care şi FRF, prin Andrei Vochin, a confirmat-o, au apărut primele reacţii.

Gabi Balint (63 de ani) şi Marius Avram (46 de ani) sunt de părere că accidentarea lui Ionuţ Radu nu ar fi atât de gravă, din moment ce el a insistat să li se alăture tricolorilor la Mogoşoaia. Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia.

“Înseamnă că nu e gravă accidentarea. Poate a fost o contractură, care în două zile poate să treacă de la sine. Clar a făcut RMN şi nu se vede nicio leziune fibrilară. Poate să evolueze. A mai venit un portar, ce o să fie, o să plece, am înţeles că l-au adus din vacanţă, de la Milano (n.r: râde). În fine, nu e asta o problemă, măcar să fie într-un ceas bun. Sper să poată să apere (n.r: Ionuţ Radu)”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.

“E clar că au discutat. Sunt convins că nu e o accidentare atât de gravă. El era portarul (n.r: titular cu Turcia)”, a spus Marius Avram, pentru sursa citată.

Ionuţ Radu a suferit o accidentare la gamba piciorului drept în meciul “nebun” Celta Vigo – Alaves 3-4. Radu s-a întins pe gazon în minutul 62, primind îngrijiri medicale. Scorul era atunci 3-3, după ce Celta a condus cu 3-0. Portarul român a strâns din dinţi şi a terminat pe teren partida, pe care echipa lui avea să o piardă, după golul din minutul 78 al lui Rebbach.