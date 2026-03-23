“Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 23:47

Ionuţ Radu, într-un meci al naţionalei / Sport Pictures

După apariţia informaţiei că Ionuţ Radu (28 de ani) li se alătură marţi tricolorilor în cantonamentul de la Mogoşoaia, pe care şi FRF, prin Andrei Vochin, a confirmat-o, au apărut primele reacţii.

Gabi Balint (63 de ani) şi Marius Avram (46 de ani) sunt de părere că accidentarea lui Ionuţ Radu nu ar fi atât de gravă, din moment ce el a insistat să li se alăture tricolorilor la Mogoşoaia. Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia.

“Înseamnă că nu e gravă accidentarea. Poate a fost o contractură, care în două zile poate să treacă de la sine. Clar a făcut RMN şi nu se vede nicio leziune fibrilară. Poate să evolueze. A mai venit un portar, ce o să fie, o să plece, am înţeles că l-au adus din vacanţă, de la Milano (n.r: râde). În fine, nu e asta o problemă, măcar să fie într-un ceas bun. Sper să poată să apere (n.r: Ionuţ Radu)”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.

“E clar că au discutat. Sunt convins că nu e o accidentare atât de gravă. El era portarul (n.r: titular cu Turcia)”, a spus Marius Avram, pentru sursa citată.

Ionuţ Radu a suferit o accidentare la gamba piciorului drept în meciul “nebun” Celta Vigo – Alaves 3-4. Radu s-a întins pe gazon în minutul 62, primind îngrijiri medicale. Scorul era atunci 3-3, după ce Celta a condus cu 3-0. Portarul român a strâns din dinţi şi a terminat pe teren partida, pe care echipa lui avea să o piardă, după golul din minutul 78 al lui Rebbach.

Părea că Ionuţ Radu nu va avea nicio şansă să apere cu Turcia, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) chemându-l de urgenţă pe portarul Craiovei, Laurenţiu Popescu (29 de ani), în locul lui. Luni situaţia s-a schimbat. Radu a discutat cu selecţionerul Mircea Lucescu şi i-a transmis că vrea să li se alăture tricolorilor la Mogoşoaia şi că vrea să apere în meciul crucial al tricolorilor cu Turcia.

Staff-ul tehnic al naţionalei va lua o decizie în privinţa lui Ionuţ Radu după investigaţiile medicale

Ionuţ Radu va fi supus tuturor investigaţiilor medicale necesare înainte de a se lua o decizie de către staff-ul tehnic al naţionalei, dacă va apăra sau nu cu Turcia.

Andrei Vochin a vorbit şi despre posibilitatea ca Ionuţ Radu să nu apere cu Turcia, dar să fie în poarta naţionalei la meciul decisiv pentru Mondial, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul în care tricolorii vor trece de reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani).

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Observator
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
0:01 24 mart.

“Te dărâmă” Decizia luată de Claudiu Niculescu după victoria uriaşă a echipei sale cu Oţelul!
23:33

Sorana Cîrstea s-a ales cu o mică avere după parcursul de la WTA Miami. Ce bani a încasat pentru prezența în optimi
23:31

PSG, controversă uriașă înaintea dublei cu Liverpool din UCL. Anunțul oficial
23:21

Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după debutul cu eșec pe banca Oțelului: „Avem o echipă bună”
22:57

Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”
22:55

Sorana Cîrstea, eliminată în optimile WTA Miami! Românca, învinsă în 3 seturi de Coco Gauff
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 3 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 4 Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei 5 Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!” 6 „La bine și la greu” Surpriză mare în cantonamentul naționalei: cine a venit la Mogoșoaia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav