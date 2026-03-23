“Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!

După apariţia informaţiei că Ionuţ Radu (28 de ani) li se alătură marţi tricolorilor în cantonamentul de la Mogoşoaia, pe care şi FRF, prin Andrei Vochin, a confirmat-o, au apărut primele reacţii.
Gabi Balint (63 de ani) şi Marius Avram (46 de ani) sunt de părere că accidentarea lui Ionuţ Radu nu ar fi atât de gravă, din moment ce el a insistat să li se alăture tricolorilor la Mogoşoaia. Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia.
Gabi Balint şi Marius Avram au reacţionat, după ce au aflat că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia: "Nu e atât de gravă accidentarea"
“Înseamnă că nu e gravă accidentarea. Poate a fost o contractură, care în două zile poate să treacă de la sine. Clar a făcut RMN şi nu se vede nicio leziune fibrilară. Poate să evolueze. A mai venit un portar, ce o să fie, o să plece, am înţeles că l-au adus din vacanţă, de la Milano (n.r: râde). În fine, nu e asta o problemă, măcar să fie într-un ceas bun. Sper să poată să apere (n.r: Ionuţ Radu)”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.
“E clar că au discutat. Sunt convins că nu e o accidentare atât de gravă. El era portarul (n.r: titular cu Turcia)”, a spus Marius Avram, pentru sursa citată.
Ionuţ Radu a suferit o accidentare la gamba piciorului drept în meciul “nebun” Celta Vigo – Alaves 3-4. Radu s-a întins pe gazon în minutul 62, primind îngrijiri medicale. Scorul era atunci 3-3, după ce Celta a condus cu 3-0. Portarul român a strâns din dinţi şi a terminat pe teren partida, pe care echipa lui avea să o piardă, după golul din minutul 78 al lui Rebbach.
Părea că Ionuţ Radu nu va avea nicio şansă să apere cu Turcia, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) chemându-l de urgenţă pe portarul Craiovei, Laurenţiu Popescu (29 de ani), în locul lui. Luni situaţia s-a schimbat. Radu a discutat cu selecţionerul Mircea Lucescu şi i-a transmis că vrea să li se alăture tricolorilor la Mogoşoaia şi că vrea să apere în meciul crucial al tricolorilor cu Turcia.
Staff-ul tehnic al naţionalei va lua o decizie în privinţa lui Ionuţ Radu după investigaţiile medicale
Ionuţ Radu va fi supus tuturor investigaţiilor medicale necesare înainte de a se lua o decizie de către staff-ul tehnic al naţionalei, dacă va apăra sau nu cu Turcia.
Andrei Vochin a vorbit şi despre posibilitatea ca Ionuţ Radu să nu apere cu Turcia, dar să fie în poarta naţionalei la meciul decisiv pentru Mondial, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul în care tricolorii vor trece de reprezentativa pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani).
