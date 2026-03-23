Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”

Consilierul personal al lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a confirmat că marţi portarul Ionuţ Radu (28 de ani) se va alătura lotului naţionalei de la Mogoşoaia.
Înainte de a fi luată o decizie de staff-ul tehnic dacă Ionuţ Radu va apăra sau nu cu Turcia, i se vor face toate investigaţiile medicale necesare portarului.
“Am confirmat. Mâine o să vină. Face o evaluare, să vedem ce are. Ar fi bine să ne gândim că avem două meciuri. Nu vine să apere cu Turcia, vine să apere finala. Se vor face toate investigaţiile de care e nevoie”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.
Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul “nebun” Celta – Alaves 3-4, dar a rămas pe teren întreaga partidă, în ciuda durerilor. Părea că Ionuţ Radu e ieşit de tot din calcule pentru meciul cu Turcia, dar portarul l-a sunat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi a insistat să vină în cantonament. Ionuţ Radu îşi doreşte foarte mult să apere cu Turcia. Înaintea accidentării, el era portarul titular pentru partida cu Turcia.
Luni, Ionuţ Radu a publicat un mesaj pe reţelele sociale, în care s-a referit atât la înfrângerea cu Alaves, cât şi la accidentarea pe care a suferit-o.
“Nu există nimic de spus pentru a justifica căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm în urmă acest eșec. Vom transforma această frustrare în combustibilul care să ne împingă înainte în meciurile următoare!
În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere!
Sempre Celta!”, a scris portarul român pe contul său de Instagram.
