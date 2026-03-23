Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”

Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 22:57

Comentarii
Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: Se vor face toate investigaţiile

Ionuţ Radu în meciul tricolorilor cu Bosnia / Sport Pictures

Consilierul personal al lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a confirmat că marţi portarul Ionuţ Radu (28 de ani) se va alătura lotului naţionalei de la Mogoşoaia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a fi luată o decizie de staff-ul tehnic dacă Ionuţ Radu va apăra sau nu cu Turcia, i se vor face toate investigaţiile medicale necesare portarului.

Andrei Vochin a confirmat că Ionuţ Radu li se va alătura marţi tricolorilor în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia

“Am confirmat. Mâine o să vină. Face o evaluare, să vedem ce are. Ar fi bine să ne gândim că avem două meciuri. Nu vine să apere cu Turcia, vine să apere finala. Se vor face toate investigaţiile de care e nevoie”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.

Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul “nebun” Celta – Alaves 3-4, dar a rămas pe teren întreaga partidă, în ciuda durerilor. Părea că Ionuţ Radu e ieşit de tot din calcule pentru meciul cu Turcia, dar portarul l-a sunat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi a insistat să vină în cantonament. Ionuţ Radu îşi doreşte foarte mult să apere cu Turcia. Înaintea accidentării, el era portarul titular pentru partida cu Turcia.

Luni, Ionuţ Radu a publicat un mesaj pe reţelele sociale, în care s-a referit atât la înfrângerea cu Alaves, cât şi la accidentarea pe care a suferit-o.

Reclamă
Reclamă

“Nu există nimic de spus pentru a justifica căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm în urmă acest eșec. Vom transforma această frustrare în combustibilul care să ne împingă înainte în meciurile următoare!

În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere!

Sempre Celta!”, a scris portarul român pe contul său de Instagram.

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Observator
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
0:01 24 mart.

“Te dărâmă” Decizia luată de Claudiu Niculescu după victoria uriaşă a echipei sale cu Oţelul!
23:47

“Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!
23:33

Sorana Cîrstea s-a ales cu o mică avere după parcursul de la WTA Miami. Ce bani a încasat pentru prezența în optimi
23:31

PSG, controversă uriașă înaintea dublei cu Liverpool din UCL. Anunțul oficial
23:21

Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după debutul cu eșec pe banca Oțelului: „Avem o echipă bună”
22:55

Sorana Cîrstea, eliminată în optimile WTA Miami! Românca, învinsă în 3 seturi de Coco Gauff
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 3 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 4 Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei 5 Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!” 6 „La bine și la greu” Surpriză mare în cantonamentul naționalei: cine a venit la Mogoșoaia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav