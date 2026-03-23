Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”

Consilierul personal al lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a confirmat că marţi portarul Ionuţ Radu (28 de ani) se va alătura lotului naţionalei de la Mogoşoaia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a fi luată o decizie de staff-ul tehnic dacă Ionuţ Radu va apăra sau nu cu Turcia, i se vor face toate investigaţiile medicale necesare portarului.

“Am confirmat. Mâine o să vină. Face o evaluare, să vedem ce are. Ar fi bine să ne gândim că avem două meciuri. Nu vine să apere cu Turcia, vine să apere finala. Se vor face toate investigaţiile de care e nevoie”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.

Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul “nebun” Celta – Alaves 3-4, dar a rămas pe teren întreaga partidă, în ciuda durerilor. Părea că Ionuţ Radu e ieşit de tot din calcule pentru meciul cu Turcia, dar portarul l-a sunat pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi a insistat să vină în cantonament. Ionuţ Radu îşi doreşte foarte mult să apere cu Turcia. Înaintea accidentării, el era portarul titular pentru partida cu Turcia.

Luni, Ionuţ Radu a publicat un mesaj pe reţelele sociale, în care s-a referit atât la înfrângerea cu Alaves, cât şi la accidentarea pe care a suferit-o.