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Olanda, record absolut în istoria Cupei Mondiale după 5-1 cu Suedia! A detronat Brazilia legendarului Pele

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 22:20

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Olanda, record absolut în istoria Cupei Mondiale după 5-1 cu Suedia! A detronat Brazilia legendarului Pele

Jucătorii naționalei Olandei / Getty Images

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Olanda a făcut un pas important către calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale, după succesul clar, scor 5-1, în duelul cu naționala Suediei, în a doua etapă din Grupa F.

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Selecționata pregătită de Ronald Koeman a doborât un record istoric pe cea mai înaltă „scenă” a fotbalului, surclasând Brazilia legendarului Pele.

Olanda lui Koeman, peste Brazilia lui Pele

După ce a remizat în prima etapă a grupelor cu Japonia, naționala Olandei a făcut spectacol în disputa contra Suediei, reușind să se impună cu scorul de 5-1 în duelul din Grupa F.

Cu acest succes, ”Portocala Mecanică” a ajuns la 14 partide consecutive fără eșec la Campionatul Mondial, depășind recordul istoric deținut de Brazilia lui Pepe.

Ultimul meci pierdut de Olanda la Cupa Mondială datează de la turneul final din 2010, mai exact de la acel eșec împotriva Spaniei, din ultimul act al competiției.

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