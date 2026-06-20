Olanda, record absolut în istoria Cupei Mondiale după 5-1 cu Suedia! A detronat Brazilia legendarului Pele

Olanda a făcut un pas important către calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale, după succesul clar, scor 5-1, în duelul cu naționala Suediei, în a doua etapă din Grupa F.
Selecționata pregătită de Ronald Koeman a doborât un record istoric pe cea mai înaltă „scenă” a fotbalului, surclasând Brazilia legendarului Pele.
Olanda lui Koeman, peste Brazilia lui Pele
După ce a remizat în prima etapă a grupelor cu Japonia, naționala Olandei a făcut spectacol în disputa contra Suediei, reușind să se impună cu scorul de 5-1 în duelul din Grupa F.
Cu acest succes, ”Portocala Mecanică” a ajuns la 14 partide consecutive fără eșec la Campionatul Mondial, depășind recordul istoric deținut de Brazilia lui Pepe.
Ultimul meci pierdut de Olanda la Cupa Mondială datează de la turneul final din 2010, mai exact de la acel eșec împotriva Spaniei, din ultimul act al competiției.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️
Holanda supera a la Brasil de Pelé y se convierte en la PRIMERA selección que enlaza CATORCE partidos CONSECUTIVOS SIN PERDER en TODA la historia de la Copa del Mundo. La oranje no pierde en el torneo desde la final de Sudáfrica 2010.
Y en el horizonte…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026
- Germania – Coasta de Fildeş LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Echipele de start
- Olanda – Suedia 5-1! Brobbey și Gakpo au făcut spectacol la Houston!
- Brian Brobbey, performanță uriașă după dubla din Olanda – Suedia! Nu s-a mai întâmplat de 20 de ani
- Toate detaliile din Piaţa World Cup, unde pot fi văzute live meciurile de la Campionatul Mondial
- Wayne Rooney, val de laude pentru Kylian Mbappe: „Cel mai mare jucător francez din istoria Cupei Mondiale!”