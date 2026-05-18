OUT de la Cupa Mondială! Vedeta Barcelonei, verdict dur din partea medicilor

Succesul Barcelonei din ultima rundă disputată în La Liga, 3-1, contra celor de la Real Betis, va fi plătit scump de unul dintre jucătorii care se aşteptau să fie pe lista pentru Cupa Mondială, Fermin Lopez.

Fermin Lopez s-a accidentat şi ratează Cupa Mondială

Fotbalistul care a impresionat prin polivalenţa sa de când joacă pentru catalani, Fermin Lopez, s-a accidentat în partida câştigată de Barcelona, 3-1, cu Real Betis. Problemele medicale pentru catalan sunt mai grave decât păreau iniţial şi Fabrizio Romano a anunţat că jucătorul o să rateze turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Accidentarea lui Fermin Lopez este la metatarsiene, la piciorul drept, şi va avea nevoie de operaţie, iar în contextul în care recuperarea va dura mai multe săptămâni, prezenţa sa în lotul lui Luis de la Fuente este compromisă.

Spania urmează să anunţe lotul pentru Cupa Mondială pe 25 mai, după ultima etapă din La Liga.

Lamine Yamal, aşteptat să revină la timp pentru Cupa Mondială

Un alt fotbalist de la Barcelona care a avut probleme de natură medicală este Lamine Yamal, însă în privinţa sa veştile sunt mult mai bune. Extrema catalanilor nu a jucat în ultimele partide, fiind absent inclusiv din victoria din El Clasico, 2-0, cu marea rivală, Real Madrid.

Decisiv pentru selecţionata Spaniei la succesul de la EURO 2024, Yamal se va recupera în timp util şi va face parte din lotul “Furiei Roja”. Totuşi, un alt nume, Nico Williams, important are şanse minime să ajungă la turneul final.