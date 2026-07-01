Până și Messi ar fi invidios! Imagini fantastice cu fanul care a driblat stewarzii la Belgia – Senegal

Belgia și Senegal luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial. Campioană pe teren în finala Cupei Africii pe Națiuni, selecționata unde evoluează și Sadio Mane a dat lovitura în prima repriză și a deschis scorul, după mai multe ocazii mari.

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Mai mult decât atât, partida a fost și întreruptă în prima parte, după ce un suporter a pătruns pe suprafața de joc și a stârnit hohote de râs în tribune.

Un fan a pătruns pe teren la Belgia – Senegal

Partida din șaisprezecimile Cupei Mondiale, dintre Belgia și Senegal, se dispută pe Lumen Field, din Seattle. Selecționata africană a condus jocul în prima repriză, ba chiar a deschis scorul prin Habib Diarra.

Prima parte a jocului a avut și un moment comic. În minutul 31 al disputei, un spectator a păcălit filtrele de securitate și a pătruns pe gazon, spre deliciul publicului.

Ce a fost și mai amuzant fost faptul că patru stewarzi au alunecat în încercarea de a-l prinde pe intrus, care a avut niște schimbări de direcție ce l-ar fi impresionat și pe Messi. În cele din urmă, acesta a fost înconjurat și capturat, după care, evacuat.