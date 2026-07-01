Belgia – Senegal, 23:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Doku şi De Bruyne, duel de senzaţie cu Mane şi Jackson

Meciul Belgia – Senegal e în direct, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duelul din şaisprezecimile Campionatului Mondial se anunţă unul de senzaţie. Courtois, De Bruyne, Doku şi Trossard sunt anunţaţi titulari pentru Belgia, de cealaltă parte vedetele Sadio Mane şi Nicolas Jackson urmând să înceapă din primul minut în tricoul Senegalului. Lukaku ar urma să intre şi el pe parcurs la belgieni. Golgheterul all-time al naţionalei Belgiei, cu 91 de goluri în 124 de meciuri, a fost introdus pe teren în minutul 85 al partidei cu Noua Zeelandă şi, imediat, şi-a făcut simţită prezenţa. Lukaku a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 86, apoi a dat assist-ul la golul de 5-1, marcat de Saelemaekers, în minutul 90+4.

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Belgia a avut un start mai slab de Mondial, cu două egaluri, 1-1 cu Egipt şi 0-0 cu Iran, dar s-a descătuşat în ultima etapă a grupelor, învingând cu 5-1 Noua Zeelandă. Belgienii au ocupat primul loc în grupa G, cu 5 puncte, la egalitate cu Egipt. De partea cealaltă, Senegal a prins in extremis şaisprezecimile, cu o victorie şi două înfrângeri în grupă. Au fost învinşi cu 3-1 de către Franţa şi cu 3-2 de Norvegia, dar victoria din ultima etapă a grupelor, 5-0 cu Irak, i-a dus în şaisprezecimi.

Belgia – Senegal LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Belgia (4-2-3-1): Courtois – Cuyper, Theate, Mechele, Castagne – Tielemans, Vanaken – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere Selecţioner: Rudi Garcia

Senegal (4-3-3): Mendy – Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs – I. Gueye, P. Gueye, Camara – Sarr, Jackson, Mané Selecţioner: Pape Thiaw