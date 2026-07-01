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Belgia – Senegal, 23:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Doku şi De Bruyne, duel de senzaţie cu Mane şi Jackson

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 12:51

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Belgia – Senegal, 23:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Doku şi De Bruyne, duel de senzaţie cu Mane şi Jackson

De Bruyne şi Doku, în meciul Belgiei cu Noua Zeelandă de la Mondial / Profimedia Images

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Meciul Belgia – Senegal e în direct, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duelul din şaisprezecimile Campionatului Mondial se anunţă unul de senzaţie. Courtois, De Bruyne, Doku şi Trossard sunt anunţaţi titulari pentru Belgia, de cealaltă parte vedetele Sadio Mane şi Nicolas Jackson urmând să înceapă din primul minut în tricoul Senegalului. Lukaku ar urma să intre şi el pe parcurs la belgieni. Golgheterul all-time al naţionalei Belgiei, cu 91 de goluri în 124 de meciuri, a fost introdus pe teren în minutul 85 al partidei cu Noua Zeelandă şi, imediat, şi-a făcut simţită prezenţa. Lukaku a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 86, apoi a dat assist-ul la golul de 5-1, marcat de Saelemaekers, în minutul 90+4.

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Belgia a avut un start mai slab de Mondial, cu două egaluri, 1-1 cu Egipt şi 0-0 cu Iran, dar s-a descătuşat în ultima etapă a grupelor, învingând cu 5-1 Noua Zeelandă. Belgienii au ocupat primul loc în grupa G, cu 5 puncte, la egalitate cu Egipt. De partea cealaltă, Senegal a prins in extremis şaisprezecimile, cu o victorie şi două înfrângeri în grupă. Au fost învinşi cu 3-1 de către Franţa şi cu 3-2 de Norvegia, dar victoria din ultima etapă a grupelor, 5-0 cu Irak, i-a dus în şaisprezecimi.

Belgia – Senegal LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Belgia (4-2-3-1): Courtois – Cuyper, Theate, Mechele, Castagne – Tielemans, Vanaken – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere Selecţioner: Rudi Garcia

Senegal (4-3-3): Mendy – Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs – I. Gueye, P. Gueye, Camara – Sarr, Jackson, Mané Selecţioner: Pape Thiaw

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Lotul Belgiei la Campionatul Mondial 2026:

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

M1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metrouluiM1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metroului
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Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Lotul Senegalului la Campionatul Mondial 2026:

Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Fundași: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)

Atacanți: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

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