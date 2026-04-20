Panică pentru Portugalia, înainte de Campionatul Mondial 2026. Vitinha, accidentat în derby-ul PSG – Lyon 1-2

Portughezul Vitinha, mijlocaşul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost forţat să părăsească terenul din cauza unei accidentări la glezna dreaptă suferite în timpul meciului cu Olympique Lyon (1-2), de duminică, din Ligue 1.

Vitinha, o figură cheie în echipa lui Luis Enrique, s-a accidentat la partea din spate a gleznei drepte după ce a călcat strâmb în urma unui duel aerian petrecut în prima repriză.

Vitinha va efectua un RMN astăzi, notează presa din Franţa. O eventuală accidentare gravă a acestuia ar reprezenta o lovitură şi pentru naţionala Portugaliei, care se pregăteşte de participarea la Campionatul Mondial 2026.

El a cerut schimbarea în minutul 38 şi a fost înlocuit de Warren Zaire-Emery, care, în mod excepţional în acest sezon, se afla pe bancă la începutul meciului.

După ce a ieşit şchiopătând de pe teren, Vitinha s-a dus direct la vestiar, în timp ce parizienii erau conduşi cu 2-0.