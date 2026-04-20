Panică pentru Portugalia, înainte de Campionatul Mondial 2026. Vitinha, accidentat în derby-ul PSG – Lyon 1-2

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 11:53

Panică pentru Portugalia, înainte de Campionatul Mondial 2026. Vitinha, accidentat în derby-ul PSG – Lyon 1-2

Vitinha, la PSG/ Profimedia

Portughezul Vitinha, mijlocaşul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost forţat să părăsească terenul din cauza unei accidentări la glezna dreaptă suferite în timpul meciului cu Olympique Lyon (1-2), de duminică, din Ligue 1.

Vitinha, o figură cheie în echipa lui Luis Enrique, s-a accidentat la partea din spate a gleznei drepte după ce a călcat strâmb în urma unui duel aerian petrecut în prima repriză.

Vitinha s-a accidentat în PSG – Lyon 1-2

Vitinha va efectua un RMN astăzi, notează presa din Franţa. O eventuală accidentare gravă a acestuia ar reprezenta o lovitură şi pentru naţionala Portugaliei, care se pregăteşte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Turneu final e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

El a cerut schimbarea în minutul 38 şi a fost înlocuit de Warren Zaire-Emery, care, în mod excepţional în acest sezon, se afla pe bancă la începutul meciului.

După ce a ieşit şchiopătând de pe teren, Vitinha s-a dus direct la vestiar, în timp ce parizienii erau conduşi cu 2-0.

“Evident, nu este un rezultat pozitiv, trebuie să aşteptăm până mâine (luni), după ce va face teste”, a explicat Luis Enrique duminică seara.

Paris Saint-Germain a fost învinsă pe ”Parc des Princes” de Olympique Lyon, cu scorul de 2-1, duminică seara, într-o partidă din etapa a 30-a a primei ligi franceze de fotbal.

Endrick (6) şi Afonso Moreira (18) au înscris pentru OL, după care Goncalo Ramos a ratat un penalty (33) şi şansa de a-i readuce pe parizieni în meci. Golul campioanei a fost înscris târziu de Hvicea Kvaraţhelia (90+4), dar echipa antrenată de Luis Enrique se menţine pe primul loc.

OL a urcat pe locul al treilea, în timp ce RC Lens, care a câştigat vineri cu emoţii (3-2 cu Toulouse), este la un singur punct de PSG, care are, însă, un meci mai puţin.

