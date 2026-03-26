„Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Kopic, suporterul naționalei

Naționala României va avea și un suporter din .. Croația la partida cu Turcia. Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a plecat astăzi la Istanbul pentru a vedea live meciul dintre Turcia și România.

„Cred că este un meci important pentru România și vreau să fiu acolo, să îmi ofer sprijinul. Sunt deja de doi ani aici și va fi un meci interesant și foarte important pentru echipa națională și vreau să-l văd.

Va fi dificil, Turcia are o echipă foarte bună, avantajul terenului propriu, suporteri… dar chiar cred că România are șansele ei, că Mircea Lucescu a pregătit foarte bine meciul, știe totul despre ei și acesta este un mare plus pentru echipa națională a României. Chiar cred că jucătorii vor da totul pe gazon. Meci tare, adversar tare. Dar este un meci foarte important și toți vor da chiar mai mult decât cred că pot și vreau să cred că au o șansă.