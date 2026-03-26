Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala

„Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 11:27

Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala

Zeljko Kopic, la plecarea spre Istanbul pentru Turcia-Romania / captura foto

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Kopic, suporterul naționalei

Naționala României va avea și un suporter din .. Croația la partida cu Turcia. Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a plecat astăzi la Istanbul pentru a vedea live meciul dintre Turcia și România.

„Cred că este un meci important pentru România și vreau să fiu acolo, să îmi ofer sprijinul. Sunt deja de doi ani aici și va fi un meci interesant și foarte important pentru echipa națională și vreau să-l văd.

Va fi dificil, Turcia are o echipă foarte bună, avantajul terenului propriu, suporteri… dar chiar cred că România are șansele ei, că Mircea Lucescu a pregătit foarte bine meciul, știe totul despre ei și acesta este un mare plus pentru echipa națională a României. Chiar cred că jucătorii vor da totul pe gazon. Meci tare, adversar tare. Dar este un meci foarte important și toți vor da chiar mai mult decât cred că pot și vreau să cred că au o șansă.

Pe Arda Guler îl știu de acum câțiva ani când conduceam o academie, la un turneu organizat de Dinamo Zagreb pentru jucătorii născuți după 2003, el e născut în 2005, însă se vedea că era cel mai bun jucător din turneu, încă de atunci arăta multă calitate. Acum când văd cum s-a dezvoltat, la ce nivel a ajuns, e un jucător incredibil. Va fi dificil de oprit, are o calitate foarte bună.

Mă aștept la noi la Man (nr. să înscrie), dar e dificil să vorbești despre nume, e vorba de personalitatea întregii echipe, trebuie să aibă cea mai bună energie, să se apere ca echipă, să fie puternici pe tranziție. Cu siguranță domnul Lucescu știe punctele vulnerabile ale adversarului.

Nu am discutat cu domnul Lucescu, a avut și probleme medicale, dar nu e important că nu am vorbit. Important este să câștigăm meciul. Din partea mea, doar gânduri bune și energie bune” a spus Zeljko Kopic la plecarea din România.

Kopic îl laudă pe Opruț

Una dintre cele mai dezbătute alegeri făcute de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia a fost lăsarea acasă a lui Raul Oprut, jucătorul lui Dinamo. Kopic nu-l critică pe Lucescu, însă crede că Opruț era cea mai bună variantă pentru națională.

„Sunt dezamăgit, desigur, dar domnul Lucescu știe ce are nevoie pentru acest meci. Pentru mine, Raul (nr. Opruț) este cel mai bun fundaș stânga din România. Prestațiile lui, am văzut jocul lui defensiv, ofensiv, joacă un fotbal foarte bun. Am discutat cu el, acceptă situația și trebuie să continue să lucreze și să aștepte alte oportunități” a mai spus Kopic.

 

