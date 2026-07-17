Mohamed Salah poate da lovitura după Campionatul Mondial: salariu de 12.000.000 de euro pe an

Mohamed Salah a avut parte de un parcurs de senzație la Campionatul Mondial, însă naționala Egiptului a fost eliminată dramatic de Argentina, asta deși a avut un avantaj de două goluri pe tabelă.
Plecat de la Liverpool la finalul sezonului recent încheiat, starul din Premier League este gata de o nouă provocare în cariera sa. Cu toate că se zvonea că va merge în Arabia Saudită, viitoarea destinație a sa pare să fie Turcia.
Mohamed Salah, ofertat de Beșiktaș
Mohamed Salah are șanse tot mai mari să continue în Europa după despărțirea de Liverpool. După ce l-a adus pe Trossard de la Arsenal, Beșiktaș l-a ofertat și pe legendarul fotbalist al „cormoranilor”.
Jurnalistul turc Yağız Sabuncuoğlu anunță că cele două părți ar fi ajuns deja la un acord, ba mai mult, Salah a acceptat și un salariu redus, față de suma solicitată inițial.
El ar urma să încaseze 12 milioane de euro pe an în Turcia, iar agentul său este prezent deja la Istanbul pentru a pune la punct ultimele detalii ale transferului.
- El Mokawloon, FC Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma și Liverpool sunt echipele pentru care a jucat Salah
- 22 de milioane de euro este cota de piață a egipteanului.
🚨 BREAKING! 🦅
Beşiktaş have made their first offer to Mohamed Salah. 🇪🇬
In the initial meeting, Salah, who demanded an annual salary of 15 million euros, lowered his salary expectations to join Beşiktaş. 🤝
The player's lawyer has arrived in Istanbul. 🛬
ℹ️ @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/uNPf3ap6TD
— Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026
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