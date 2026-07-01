Nebunie în Mexic, după calificarea în optimile Mondialului. Mii de oameni au sărbătorit cu artificii pe străzi

Mii de mexicani au ieşit marţi pe străzile a zeci de oraşe pentru a sărbători victoria cu 2-0 a echipei naţionale a Mexicului asupra Ecuadorului, care le-a asigurat “aztecilor” un loc în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

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La Ciudad de Mexico, bulevardul central Reforma, unde se află monumentul Îngerul Independenţei – un loc tradiţional de adunare pentru celebrarea victoriilor selecţionatei naţionale – a fost plin de mii de oameni cu câteva ore înainte de meci. Administraţia capitalei mexicane instalase ecrane gigantice – 60 în tot oraşul – pentru ca locuitorii să se poată bucura de meci.

Nebunie în Mexic, după calificarea în optimile Mondialului

“Felicitări echipei noastre naţionale mexicane pentru această victorie enormă şi istorică pe teren propriu! Ce mândrie să-i vedem jucând cu curajul, talentul şi inima pe care le-au afişat pe teren pentru a-şi asigura calificarea în faza următoare. Încă o dată, cea mai sportivă capitală dovedeşte că are cei mai buni fani!”, a scris pe Twitter primăriţa din Ciudad de Mexico, Clara Brugada.

Întârziaţi cu o oră din cauza unei furtuni, fanii mexicani au aşteptat începerea meciului cu încredere deplină că favoriţii lor vor reuşi să înscrie şi să obţină victoria şi calificarea în faza următoare.

The breathtaking celebrations are on in Mexico City after El Tri’s historic win 🤯 pic.twitter.com/k6nJRTInxX

— FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026