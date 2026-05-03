„Mozart al fotbalului”, care i-a umilit pe naziști, și cea mai bună echipă care nu a câștigat Cupa Mondială

Înaintea Cupei Mondiale din 1934, Austria era văzută printre marile favorite la trofeu. Și pe bună dreptate. „Wunderteam”, așa cum era botezată selecționata austriacă, era o mașinărie de fotbal în acei ani.
Antrenată de faimosul Hugo Meisl, inventatorul sistemului 2-3-5 și al unui fotbal artistic, bazat pe pase și posesie, Austria era condusă din teren de Matthias Sindelar. Zis și „Mozart al fotbalului”, vienezul Sindelar a fost primul „nouă fals” din istoria jocului, un jucător atât de tehnic încât presa vremii scria că „avea creier în picioare”.
Austria lui Sindelar, sperietoarea Europei
Când a ajuns în Italia, pentru a doua Cupă Mondială din istorie, Austria era respectată și temută de toată lumea. În ultimii ani, „demolase” mai toate echipele europene, de la Cehoslovacia și Ungaria până la Germania și Elveția. Pierduse doar în fața Angliei, un 3-4 spectaculos pe Stamford Bridge, în decembrie 1932, meci după care presa engleză notase că austriecii au fost totuși câștigătorii morali ai meciului.
La debutul de la Mondial, optimea cu Franța, austriecii s-au impus cu 3-2, după prelungiri, joc în care Matthias Sindelar a marcat un gol și a oferit un assist. A urmat apoi sfertul cu Ungaria, cel în care starul austriac, micuț de statură și slab, a fost „tăvălit” serios de maghiari. Austria s-a impus, tot la limită, 2-1, după un meci pe care selecționerul Meisl l-a descris drept „păruială, nu fotbal”.
Cea mai bună echipă care nu a câștigat Mondialul
În semifinală, austriecii au dat nas în nas cu gazda Italia, împinsă de la spate de influența lui Benito Mussolini, care voia trofeul cu orice preț. Înaintea Mondialului, într-un amical, austriecii câștigaseră destul de clar în fața italienilor, scor 4-2, chiar la Torino. Dar situația era mult diferită înaintea semifinalei de la Milano, de pe 3 iunie 1934. „Wunderteam-ul” avea atât de mulți accidentați după „războiul” cu Ungaria, printre ei și Sindelar, încât selecționerul Meisl a anunțat, scurt: „Nu avem nicio șansă.”
Pe un teren greu și pe o vreme închisă, austriecii n-au putut să-și facă țesătura lor tradiționale de pase, cea pe care englezii o numiseră, inspirați, „vârtejul Dunării”. Pe deasupra, italienii au jucat extrem de dur. Sindelar, dribleur desăvârșit, dar nepregătit pentru dueluri fizice duse la extrem, a fost marcat om la om de Luis Monti, care l-a bruscat, uneori până la sânge, pe tot parcursul meciului. De parcă nu era de ajuns, arbitrul suedez Ivan Eklind a „tras” tare pentru gazde, la un moment dat blocând personal o centrare periculoasă a austriecilor! Firesc, Italia s-a impus, scor 1-0, iar Austria a rămas cea mai bună echipă care nu a câștigat Cupa Mondială.
-
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Mondialul care nu a mai fost și bucuria în fața naziștilor
În 1938, jucător la Austria Viena, pentru care a evoluat aproape toată cariera, cu excepția primilor trei ani în fotbal, petrecuți la Hertha Viena, Sindelar se pregătea de Cupa Mondială din Franța. Avea deja 35 de ani, dar „Wunderteam-ul” încă funcționa, chit că artizanul echipei, Hugo Meisl, murise în 1937. Pe 12 martie 1938, Austria a fost însă anexată de Germania Nazistă, ceea ce a dus la retragerea echipei de la Mondial.
Trei săptămâni mai târziu, la Viena, „Wunderteam-ul” și Germania s-au întâlnit într-un amical plănuit să fie un simulacru. Meciul trebuia să se încheie egal, ca simbol al unității dintre cele două națiuni, iar cei mai buni jucători ai Austriei ar fi urmat să meargă la Mondialul francez sub steagul german. După ce au ratat deliberat din toate pozițiile, umilindu-i practic pe nemți, austriecii s-au răzgândit și au marcat două goluri după minutul 70. Sindelar a înscris unul dintre ele, iar la final s-a bucurat ostentativ în fața naziștilor.
Găsit mort în apartamentul său, după ce a refuzat să joace pentru naziști
Degeaba au încercat germanii să-l convingă pe Matthias Sindelar să meargă la Cupa Mondială cu echipa lor. „Mozart” i-a refuzat, invocând vârsta sa înaintată și problemele cronice la genunchi. Sepp Herberger, selecționerul Germaniei, a venit personal de câteva ori la Viena, dar nici așa n-a reușit să-l înduplece. Acest comportament, dublat de faptul că deținea o cafenea în Viena, pe care o cumpărase la prețul corect de la un evreu, l-a transformat pe Sindelar într-o țintă a Gestapo.
Posibil ca de aici să se fi tras și moartea. Pe 23 ianuarie 1939, starul austriac a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Viena. Oficial, din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. Neoficial, „scos din joc” de către naziști. Dispariția sa a fost o tragedie națională pentru austrieci. De altfel, temându-se de reacția poporului, naziștii i-au organizat funeralii de stat, iar peste 15.000 de oameni au venit la înmormântarea sa.
-
240 de goluri a marcat Matthias Sindelar pentru Austria Viena, între 1924 și 1939.
-
26 de goluri, în 43 de selecții, a înscris vienezul pentru Austria.
- Nu joacă pentru SUA, dar va fi la el acasă la Mondial! De-abia aşteaptă să înfrunte Brazilia: “Moment special”
- Starul lui Chelsea ar putea rata convocarea la Campionatul Mondial. Rivalul din Premier League cu care se luptă pentru convocare
- Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026. Brazilia, Franţa şi Germania, afectate direct
- Lovitură pentru Dani Carvajal, înainte de Campionatul Mondial 2026. Starul lui Real Madrid s-a accidentat din nou
- “Sunt nebun” Decizia genială a lui Scolari în privinţa lui Ronaldo, care avea să-i aducă Mondialul Braziliei!