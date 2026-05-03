„Mozart al fotbalului”, care i-a umilit pe naziști, și cea mai bună echipă care nu a câștigat Cupa Mondială

Mondialul care nu a mai fost și bucuria în fața naziștilor

În 1938, jucător la Austria Viena, pentru care a evoluat aproape toată cariera, cu excepția primilor trei ani în fotbal, petrecuți la Hertha Viena, Sindelar se pregătea de Cupa Mondială din Franța. Avea deja 35 de ani, dar „Wunderteam-ul” încă funcționa, chit că artizanul echipei, Hugo Meisl, murise în 1937. Pe 12 martie 1938, Austria a fost însă anexată de Germania Nazistă, ceea ce a dus la retragerea echipei de la Mondial.

Trei săptămâni mai târziu, la Viena, „Wunderteam-ul” și Germania s-au întâlnit într-un amical plănuit să fie un simulacru. Meciul trebuia să se încheie egal, ca simbol al unității dintre cele două națiuni, iar cei mai buni jucători ai Austriei ar fi urmat să meargă la Mondialul francez sub steagul german. După ce au ratat deliberat din toate pozițiile, umilindu-i practic pe nemți, austriecii s-au răzgândit și au marcat două goluri după minutul 70. Sindelar a înscris unul dintre ele, iar la final s-a bucurat ostentativ în fața naziștilor.

Găsit mort în apartamentul său, după ce a refuzat să joace pentru naziști

Degeaba au încercat germanii să-l convingă pe Matthias Sindelar să meargă la Cupa Mondială cu echipa lor. „Mozart” i-a refuzat, invocând vârsta sa înaintată și problemele cronice la genunchi. Sepp Herberger, selecționerul Germaniei, a venit personal de câteva ori la Viena, dar nici așa n-a reușit să-l înduplece. Acest comportament, dublat de faptul că deținea o cafenea în Viena, pe care o cumpărase la prețul corect de la un evreu, l-a transformat pe Sindelar într-o țintă a Gestapo.

Posibil ca de aici să se fi tras și moartea. Pe 23 ianuarie 1939, starul austriac a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Viena. Oficial, din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. Neoficial, „scos din joc” de către naziști. Dispariția sa a fost o tragedie națională pentru austrieci. De altfel, temându-se de reacția poporului, naziștii i-au organizat funeralii de stat, iar peste 15.000 de oameni au venit la înmormântarea sa.