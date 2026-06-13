Pregătiri în „infern”! Yamal și vedetele Spaniei s-au „topit” la ultimul antrenament. Măsurile luate de staff

Naționala Spaniei se pregătește în Baylor School Soccer Complex din Tennessee pentru acest Campionat Mondial, iar condițiile meteo le dau mari bătăi de cap lui Yamal și colegilor săi.
La ultimul antrenament, Luis de la Fuente a trebuit să apeleze la un echipament mai puțin întâlnit pentru ca jucătorii să facă față căldurii extreme.
Jucătorii Spaniei, condiții grele la antrenamente
Naționala Spaniei a fost repartizată în Grupa H la Campionatul Mondial, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde, iar selecționata pregătită de Luis de la Fuente este una dintre marile favorite la câștigarea turneului.
„Furia Roja” a avut parte de condiții extreme la ultimul antrenament, asta după ce temperaturile s-au ridicat. Lamine Yamal și coechipierii săi au avut nevoie de veste cu gheață pentru a face față căldurii insuportabile.
The players of the Spanish national team are using ice vests to combat the heat. 🥵🇪🇸 pic.twitter.com/JZJOEneKoN
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 13, 2026
Lotul Spaniei
- Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
- Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
- Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
- Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
- Selecţioner: Luis de la Fuente
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