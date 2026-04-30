Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut anunţul momentului: “Iran participă la World Cup şi va juca în SUA”

Gianni Infantino, la Congresul FIFA de la Vancouver / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat joi că Iranul va participa la Cupa Mondială şi că va disputa, conform programului, cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite.

Infantino a deschis Congresul FIFA, organizat la Vancouver (Canada), afirmând încă o dată că „Team Melli” va fi prezentă la prima Cupă Mondială cu 48 de ţări, co-organizată în perioada 11 iunie – 19 iulie de Statele Unite, Mexic şi Canada, în ciuda incertitudinii legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Gianni Infantino: “Iran va participa la Cupa Mondială şi va juca în SUA”

„În primul rând, vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa, evident, la Cupa Mondială FIFA 2026. Şi, bineînţeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino.

Preşedintele forului fotbalistic mondial afirmase deja pentru AFP la sfârşitul lunii martie că Iranul va juca în Statele Unite, înainte de a reitera acest lucru la jumătatea lunii aprilie.

La începutul conflictului declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, Iranul a evocat un „boicot” al competiţiei, înainte de a cere în zadar FIFA să-şi mute meciurile în Mexic.