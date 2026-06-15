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Cum arată acum clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 8:21

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Cum arată acum clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial

Folarin Balogun sărbătoreşte marcarea unui gol - Profimedia Images

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Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de duminică:

Cum arată acum clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia)

1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Deniz Undav (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Daichi Kamada (Japonia), Amad Diallo (Cote d’Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia)

Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay pentru SUA).

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