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Kylian Mbappe a făcut anunţul despre viitorul său, direct din cantonamenul Franţei de la Mondial

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 12:54

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Kylian Mbappe a făcut anunţul despre viitorul său, direct din cantonamenul Franţei de la Mondial

Kylian Mbappe - Getty Images

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Într-un interviu acordat ziarului Le Parisien – Aujourd’hui en France, atacantul echipei Franţei, Kylian Mbappe, aflat în Statele Unite pentru meciurile Cupei Mondiale de fotbal, a explicat că a deveni preşedintele Republicii “nu este în planurile sale” dar, în schimb, intenţionează să-şi urmeze studiile de antrenor după cariera de jucător.

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În timpul unui amplu interviu amplu acordat publicaţiei franceze, Kylian Mbappe a răspuns la întrebările mai multor persoane apropiate, actuali şi foşti coechipieri din echipa naţională a Franţei, precum Ousmane Dembele şi Olivier Giroud, membri ai staff-ului echipei naţionale, fratele său mai mic, Ethan, de la LOSC Lille, tatăl său, Wilfrid, şi Didier Deschamps.

Kylian Mbappe a făcut anunţul despre viitorul său

Întrebat de antrenorul naţionalei Franţei, care îşi va părăsi postul după Cupa Mondială, despre o posibilă schimbare de carieră către antrenor după perioada de jucător, căpitanul francez nu a exclus-o: “Nu ştiu… Îmi dau posibilitatea de a avea multe opţiuni după cariera mea. Am o afacere bine pusă la punct. Dacă vreau să fiu om de afaceri, voi fi om de afaceri”, a explicat Mbappe.

“Da pentru a avea această oportunitate, desigur, voi obţine calificările de antrenor, nu costă nimic. Este o învăţare suplimentară, îmi va îmbogăţi setul de abilităţi atât în plan uman, cât şi profesional. Dar pentru a fi antrenor, trebuie mai întâi să te împaci cu sfârşitul carierei tale de jucător”, a adăugat el.

După ce a evocat posibile “aspiraţii mai mari” pentru cariera sa post-fotbalistică, Kylian Mbappe a fost întrebat despre posibilitatea unei intrări în politică. Atacantul lui Real Madrid a respins însă imediat perspectiva: “Nu, nu vă faceţi griji, nu vorbesc despre a fi preşedinte al Republicii. Mulţi oameni îmi spun asta, dar nu este în planurile mele. Sunt deja destul de antipatizat (pe ton de glumă). Mă pot aştepta să fiu mai anonim”, a mărturisit el.

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Franţa, vicecampioana mondială, joacă în Grupa I la Cupa Mondială 2026, urmând să întâlnească Senegalul (16 iunie), Irakul (23 iunie) şi Norvegia (26 iunie).

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