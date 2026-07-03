Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după calificarea Portugaliei în optimile WC: “Am câștigat pentru Diogo”

Cristiano Ronaldo a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale după ce Portugalia a reușit să învingă Croația și să se califice în optimile de finală ale Cupei Mondiale. “CR7” i-a dedicat victoria și lui Diogo Jota, regretatul fotbalist lusitan care a decedat împreună cu fratele său acum un an într-un accident rutier.

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Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.

Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.

Ronaldo, reacție emoționantă pe rețelele sociale după victoria contra Croației

După meciul nebun disputat pe Toronto Stadium, Cristiano Ronaldo, căpitanul lusitanilor, a venit cu o reacție emoționantă pe rețelele sociale. Atacantul de 41 de ani a postat o fotografie alături de colegii săi și de tricoul cu numărul 21, cel pe care îl purta Diogo Jota: “Am câștigat pentru noi, pentru Diogo și pentru Portugalia. HAIDEEE!!!“.