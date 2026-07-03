Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după calificarea Portugaliei în optimile WC: “Am câștigat pentru Diogo”

Cristiano Ronaldo a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale după ce Portugalia a reușit să învingă Croația și să se califice în optimile de finală ale Cupei Mondiale. “CR7” i-a dedicat victoria și lui Diogo Jota, regretatul fotbalist lusitan care a decedat împreună cu fratele său acum un an într-un accident rutier.
Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.
Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.
Ronaldo, reacție emoționantă pe rețelele sociale după victoria contra Croației
După meciul nebun disputat pe Toronto Stadium, Cristiano Ronaldo, căpitanul lusitanilor, a venit cu o reacție emoționantă pe rețelele sociale. Atacantul de 41 de ani a postat o fotografie alături de colegii săi și de tricoul cu numărul 21, cel pe care îl purta Diogo Jota: “Am câștigat pentru noi, pentru Diogo și pentru Portugalia. HAIDEEE!!!“.
Duelul dintre Portugalia și Croația s-a disputat în Canada s-a disputat pe 2 iulie, la aproape un an distanță de la moartea lui Diogo Jota, care a avut loc pe 3 iulie 2025.
Mesajul postat pe rețelele sociale nu a fost unicul omagiu adus de Ronaldo fostului său coleg de la națională. În timp ce el și coechipierii săi se bucurau pe gazon, “CR7” a luat pe el tricoul cu numărul 21 și a ridicat mâna spre cer, semn că victoria este pentru fostul fotbalist de la Liverpool, Wolverhampton sau FC Porto.
În optimile de finală, Portugalia va da peste Spania, duelul urmând să se dispute pe 6 iulie, de la ora 22:00.
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