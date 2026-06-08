Fără precedent: arbitrul ales pentru Cupa Mondială, trimis acasă de pe aeroportul din SUA!

Cupa Mondială 2026, care se desfăşoară în 3 ţări, Statele Unite, Canada şi Mexic, începe joi, de la ora 22:00, însă problemele pentru organizatori continuă să apară de la zi la zi.

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Arbitrul Omar Abdulkadir Artan, ales cel mai bun din zona africii în 2025, face parte din lista centralilor FIFA care au fost aleşi pentru a oficia la turneul final.

Arbitrul FIFA a fost trimis acasă după ce a ajuns în SUA. Momente fără precedent înainte de startul Cupei Mondiale

Totuşi, centralul din Somalia a întâmpinat mari probleme, asta după ce a fost întors din drum de către autorităţile din SUA. Ajuns în aeroportul din Miami, venit de la Istanbul, Omar Abdulkadir Artan a avut problme cu viza, asta după ce i s-a comunicat iniţial că are toate documentele în regulă, africanul a aflat după ce a ajuns în America faptul că i se permite accesul în ţară, notează presa somaleză.

Până la momentul actual cei de la FIFA sau organizatorii Cupei Mondiale nu au oferit o poziţie oficială şi rămâne de văzut dacă arbitrul o să mai ajungă în SUA pentru a face parte din lotul celor care împart dreptatea la partidele turneului final.

Probleme mari şi pentru suporteri. Americanii au revocat vizele multor fani care şi-au luat bilete

Problemele cauzate de accesul strict pe care americanii îl impun celor care vor să vină să participe la Cupa Mondială au afectat şi suporterii. Mulţi fani, din diferite ţări, şi-au cumpărat bilete pentru confruntările de la turneul final, dar în cele din urmă li s-a refuzat accesul înainte de a începe deplasarea peste ocean.