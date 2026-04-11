Ratarea Mondialului l-a dus la psiholog. Jucătorul lui Chivu admite: „Mă uitam în punct fix și nu înțelegeam”

Italia a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un Campionat Mondial. De data asta, Bosnia i-a stat în cale, la penalty-uri în finala barajului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mare favorită înaintea meciului cu Bosnia, Italia a trecut printr-un nou șoc, la fel cum s-a întâmplat cu Suedia și Macedonia de Nord.

Pio Esposito merge la psiholog

La doar 20 de ani, Pio Esposito este considerat unul dintre cei mai promițători jucători italieni. Încrederea în el s-a văzut și din faptul că a fost primul jucător care a executat pentru Italia în barajul cu Bosnia. A trimis însă în transversală și admite că acel moment l-a marcat.

„Nu am putut procesa imediat dezamăgirea. Mă uitam fix într-un punct și nu înțelegeam ce s-a întâmplat, eram în șoc. Gândul meu inițial a fost că i-am dezamăgit pe colegii mei, pe fanii care se uitau de acasă, pe prietenii și familia mea. Voi mai executa penalty-uri. Voi marca unele și voi rata altele. În ziua aceea eram sigur că trebuie să-l execut pe primul, mă simțeam încrezător, dar nu a mers conform planului. Am văzut o echipă care a dat totul, a jucat mare parte din meci în zece oameni și a creat mai multe ocazii, dar nu a fost suficient și nu este suficient. Italia trebuie să se califice la Campionatul Mondial și trebuie să ne asumăm responsabilitatea” spune atacantul celor de la Inter Milano.

Esposito dezvăluie că s-a folosit de ajutor profesional pentru a trece peste dezamăgire: „Acum câteva luni, am început să lucrez cu un psiholog sportiv. Vorbesc deschis, iar doctorul îmi oferă sfaturi practice. Mă ajută mult și îmi place să explorez această latură a jocului. După meciuri, nu dorm niciodată din cauza adrenalinei. Petrec timp cu oamenii la care țin și nu deschid PlayStation-ul. Am început și un curs de limba engleză pentru că vreau să îmi îmbunătățesc abilitățile lingvistice” a mai spus Pio Esposito.