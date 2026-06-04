Restricţia pentru fani anunţată înaintea Campionatului Mondial 2026! Anunţul făcut de FIFA

Sticlele de apă reutilizabile aduse de suporteri nu vor fi permise pe stadioanele Cupei Mondiale, care începe pe 11 iunie, a anunţat, miercuri, Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), invocând o măsură de securitate care va impune totuşi fanilor să cumpere apă din incinta stadionului, relatează AFP.

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“Codul de conduită pe stadioane” stabilit de forul internaţional specifică în secţiunea 3.1.11 că “pentru evitarea oricărui dubiu, sticlele de apă reutilizabile nu sunt permise în incinta stadionului”. Această interdicţie, dezvăluită de revista The Athletic, este în vigoare de marţi, în timp ce sticlele goale de plastic, care puteau fi reumplute la fântânile cu apă, erau permise anterior.

Restricţia pentru fani anunţată înaintea Campionatului Mondial 2026

FIFA a precizat că “a luat decizia de a interzice sticlele pentru a preveni riscurile şi accidentările jucătorilor şi spectatorilor”.

“Sticlele aduse din exterior sunt deja interzise în mai multe dintre aceste locaţii din motive de siguranţă, iar FIFA aplică această măsură pe toate stadioanele turneului final”, a explicat un purtător de cuvânt.

Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, se desfăşoară până pe 19 iulie, iar mai multe dintre cele 16 stadioane sunt situate în zone cu căldură extremă de vară, exacerbată de umiditatea sufocantă. Deşi câteva stadioane sunt închise şi climatizate, majoritatea sunt în aer liber.