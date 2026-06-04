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Restricţia pentru fani anunţată înaintea Campionatului Mondial 2026! Anunţul făcut de FIFA

Dan Roșu Publicat: 4 iunie 2026, 10:58

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Restricţia pentru fani anunţată înaintea Campionatului Mondial 2026! Anunţul făcut de FIFA

MetLife Stadium - Profimedia Images

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Sticlele de apă reutilizabile aduse de suporteri nu vor fi permise pe stadioanele Cupei Mondiale, care începe pe 11 iunie, a anunţat, miercuri, Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), invocând o măsură de securitate care va impune totuşi fanilor să cumpere apă din incinta stadionului, relatează AFP.

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“Codul de conduită pe stadioane” stabilit de forul internaţional specifică în secţiunea 3.1.11 că “pentru evitarea oricărui dubiu, sticlele de apă reutilizabile nu sunt permise în incinta stadionului”. Această interdicţie, dezvăluită de revista The Athletic, este în vigoare de marţi, în timp ce sticlele goale de plastic, care puteau fi reumplute la fântânile cu apă, erau permise anterior.

Restricţia pentru fani anunţată înaintea Campionatului Mondial 2026

FIFA a precizat că “a luat decizia de a interzice sticlele pentru a preveni riscurile şi accidentările jucătorilor şi spectatorilor”.

“Sticlele aduse din exterior sunt deja interzise în mai multe dintre aceste locaţii din motive de siguranţă, iar FIFA aplică această măsură pe toate stadioanele turneului final”, a explicat un purtător de cuvânt.

Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, se desfăşoară până pe 19 iulie, iar mai multe dintre cele 16 stadioane sunt situate în zone cu căldură extremă de vară, exacerbată de umiditatea sufocantă. Deşi câteva stadioane sunt închise şi climatizate, majoritatea sunt în aer liber.

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Într-un raport recent, climatologii au indicat că un sfert din meciurile de la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi afectate de “căldura sufocantă”, inclusiv finala din New Jersey.

“FIFA colaborează îndeaproape cu fiecare comitet de organizare al oraşului gazdă şi cu autorităţile locale pentru a stabili măsuri de atenuare a căldurii pentru fanii care participă la stadion, inclusiv sisteme de pulverizare, ventilatoare, puncte de hidratare, corturi de răcire şi alte facilităţi în jurul perimetrului stadionului”, a adăugat purtătorul de cuvânt al FIFA.

FIFA a subliniat, de asemenea, că “în perimetrul stadionului, preţul apei îmbuteliate va rămâne acelaşi ca la alte evenimente organizate în fiecare stadion”.

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