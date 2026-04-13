Revenire surprinzătoare a lui Carlos Queiroz! Ce echipă va conduce la World Cup 2026

Cu două luni înainte de World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena, Federaţia de Fotbal din Ghana l-a numit luni în postul de selecţioner al naţionalei Black Stars pe portughezul Carlos Queiroz.
La două săptămâni după ce, din cauza rezultatelor slabe, l-a demis pe Otto Addo, care a condus echipa începând cu anul 2024, naţionala Ghanei şi-a găsit un nou antrenor. Acesta este portughezul Carlos Queiroz (73 de ani), care astfel se va afla la al patrulea turneu final din carieră, după ce a fost prezent cu Portugalia, în 2010, şi cu Iran, în 2018 şi 2022.
Carlos Queiroz e noul selecţioner al Ghanei
Experimentatul antrenor portughez a mai antrenat echipe precum Sporting Lisabona (1993-1996), Real Madrid (2003-2004) şi a fost secundul lui Sir Alex Ferguson la Manchester United (2002-2003; 2004-2008).
Queiroz a mai condus echipele naţionale din Portugalia, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Iran, Columbia, Egipt, Qatar şi Oman.
În grupa L a Cupei Mondiale din această vară (11 iunie – 9 iulie), Ghana va înfrunta Panama (18 iunie, la Toronto), Anglia (23 iunie, la Foxborough) şi Croaţia (27 iunie, la Philadelphia).
