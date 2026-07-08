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Revolta jucătorilor Norvegiei, înaintea duelului cu Anglia din sferturile Mondialului. Cu ce s-au putut confrunta la Miami

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 19:34

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Revolta jucătorilor Norvegiei, înaintea duelului cu Anglia din sferturile Mondialului. Cu ce s-au putut confrunta la Miami

Jucătorii Norvegiei, în timpul unui antrenament la Miami/ Profimedia

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Jucătorii Norvegiei s-au revoltat după ce au ajuns la Miami, pentru confruntarea “de foc” cu Anglia din sferturile Campionatului Mondial. Partida se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Partida se va disputa la Miami, pe Hard Rock Stadium. Delegaţia Norvegiei a ajuns în oraşul din Florida încă de luni, la o zi după victoria cu 2-1 cu Brazilia, din optimi.

Revolta jucătorilor Norvegiei, înaintea duelului cu Anglia din sferturile Mondialului

Jucătorii Norvegiei au fost nemulţumiţi de hotelul de lux din Miami unde au fost cazaţi. Lângă hotel era un şantier, astfel că vikingii au acuzat faptul că este prea mult zgomot şi mult prea multă aglomeraţie în jur.

Ca urmare, norvegienii s-au mutat la un alt hotel din Miami, unul mai apropiat de plajă. Conform thesun.co.uk, nordicii s-au plâns la FIFA de acest aspect, în urma nemulţumirii jucătorilor, astfel că la doar câteva ore, le-a fost găsit un nou loc pentru a se caza, înaintea meciului cu Anglia.

Numele noului hotel în care este cazată Norvegia nu a fost dezvăluit, însă britanicii susţin că acesta este mai aproape de plajă şi de stadionul pe care va avea loc partida.

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Managerul de logistică al Norvegiei a confirmat că jucătorii au fost cei care au cerut să fie schimbat hotelul, dat fiind şantierul din apropiere. El a dat asigurări că echipa nu a fost afectată de acest fapt.

“A fost teribil faptul că a trebuit să ne mutăm, dar suntem mulţumiţi de noul loc şi toată lumea e fericită acum. Unii s-ar putea teme că acest lucru îi va afecta pe jucători, dar ei au fost cei care şi-au dorit asta mai mult decât oricine.

Avem oameni puternici în echipa noastră de suport şi am reuşit să ne mutăm în două ore şi jumătate. Procesul de schimbare a hotelului nu este ideal, dar am vrut să luăm măsuri cât mai curân. Cel mai important este să avem o atmosferă bună“, a declarat Truls Daehli, conform sursei citate anterior.

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