Revolta jucătorilor Norvegiei, înaintea duelului cu Anglia din sferturile Mondialului. Cu ce s-au putut confrunta la Miami

Jucătorii Norvegiei s-au revoltat după ce au ajuns la Miami, pentru confruntarea “de foc” cu Anglia din sferturile Campionatului Mondial. Partida se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida se va disputa la Miami, pe Hard Rock Stadium. Delegaţia Norvegiei a ajuns în oraşul din Florida încă de luni, la o zi după victoria cu 2-1 cu Brazilia, din optimi.

Revolta jucătorilor Norvegiei, înaintea duelului cu Anglia din sferturile Mondialului

Jucătorii Norvegiei au fost nemulţumiţi de hotelul de lux din Miami unde au fost cazaţi. Lângă hotel era un şantier, astfel că vikingii au acuzat faptul că este prea mult zgomot şi mult prea multă aglomeraţie în jur.

Ca urmare, norvegienii s-au mutat la un alt hotel din Miami, unul mai apropiat de plajă. Conform thesun.co.uk, nordicii s-au plâns la FIFA de acest aspect, în urma nemulţumirii jucătorilor, astfel că la doar câteva ore, le-a fost găsit un nou loc pentru a se caza, înaintea meciului cu Anglia.

Numele noului hotel în care este cazată Norvegia nu a fost dezvăluit, însă britanicii susţin că acesta este mai aproape de plajă şi de stadionul pe care va avea loc partida.