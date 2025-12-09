Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF
UPDATE

Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 18:17

Comentarii
Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF

Baraj Turcia - România / Colaj Antena Sport

Primul baraj pe care România îl va avea de jucat pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 va fi contra Turciei. Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a aflat și stadionul unde va avea loc duelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit unui comunicat publicat marți de Federația Română de Fotbal, Turcia – România va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș, acesta având o capacitate de 42.590 de locuri.

UPDATE: Barajul Turcia – România se va juca pe stadionul lui Beșiktaș

„Federația de fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri”, se arată în comunicatul FRF.

Răzvan Burleanu a anunțat unde se va juca barajul Turcia – România 

”E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie.

Reclamă
Reclamă

Se pare că 90 la sută se va juca la Istanbul. Cred că în următoarele 48 de ore trebuie să ştim oraşul gazdă şi stadionul.  

Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost di primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un CM. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuţie în care să fiu eu prezent.  

Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecţioner, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noştri”, a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.  

Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de SenatZi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
Reclamă

Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează: 

  • Australia – România, Vancouver, 13 iunie 
  • Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie 
  • Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti
Observator
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
18:05
Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026
17:49
VIDEOMeciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă
17:34
Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat
17:30
LIVE SCOREKairat Almaty – Olympiacos se joacă ACUM. Meci „de foc” și pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet
17:27
Detaliul remarcat de Răzvan Lucescu înaintea barajului României cu Turcia. Cum i-a descris pe adversarii „tricolorilor”
17:21
Ioan Andone nu are dubii: „O văd clar în lupta pentru titlu”
Vezi toate știrile
1 BREAKING NEWSDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 4 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului