Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF - Antena Sport

Primul baraj pe care România îl va avea de jucat pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 va fi contra Turciei. Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a aflat și stadionul unde va avea loc duelul.
Potrivit unui comunicat publicat marți de Federația Română de Fotbal, Turcia – România va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș, acesta având o capacitate de 42.590 de locuri.
UPDATE: Barajul Turcia – România se va juca pe stadionul lui Beșiktaș
„Federația de fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri”, se arată în comunicatul FRF.
Răzvan Burleanu a anunțat unde se va juca barajul Turcia – România
”E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie.
Se pare că 90 la sută se va juca la Istanbul. Cred că în următoarele 48 de ore trebuie să ştim oraşul gazdă şi stadionul.
Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost di primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un CM. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuţie în care să fiu eu prezent.
Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecţioner, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noştri”, a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.
Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:
- Australia – România, Vancouver, 13 iunie
- Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie
- Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie
