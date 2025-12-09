Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF - Antena Sport

Primul baraj pe care România îl va avea de jucat pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 va fi contra Turciei. Selecționata antrenată de Mircea Lucescu a aflat și stadionul unde va avea loc duelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit unui comunicat publicat marți de Federația Română de Fotbal, Turcia – România va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș, acesta având o capacitate de 42.590 de locuri.

UPDATE: Barajul Turcia – România se va juca pe stadionul lui Beșiktaș

„Federația de fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri”, se arată în comunicatul FRF.

Răzvan Burleanu a anunțat unde se va juca barajul Turcia – România

”E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie.