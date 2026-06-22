Secretul celei mai “fericite” naţionale de la Mondial: jucătorii, cazaţi cu soţiile şi iubitele în hotelul echipei

Englezii au dezvăluit secretul celei mai “fericite” naţionale de la Campionatul Mondial, Curacao. Jucătorii lui Dick Advocaat pot împărţi camera de hotel cu soţiile sau iubitele, pe parcursul turneului final.
Acest fapt este unul neobişnuit pentru echipele naţionale, pe parcursul unui turneu final major. Jucătorii îşi pot vedea familiile, însă în cele mai multe cazuri, nu pot împărţi camerele de hotel cu cei apropiaţi.
Secretul celei mai “fericite” naţionale de la Mondial: jucătorii statului Curacao, cu iubitele şi soţiile la hotelul echipei
Englezii de la dailymail.co.uk au dezvăluit că cei din Curacao au dreptul să-şi aducă partenerele sau membrii apropiaţi ai familiei la hotelul din Florida, unde este cazată naţionala pe parcursul Campionatului Mondial.
Sursa citată anterior menţionează că astfel de lucruri sunt interzise la alte naţionale, deoarece există riscul ca jucătorii să fie distraşi de partenere sau de cei apropiaţi, pe parcursul competiţiei. Astfel, membrii familiilor jucătorilor stau într-un alt hotel şi se întâlnesc atunci când fotbaliştii au câte o zi liberă.
Singura femeie medic de la Campionatul Mondial a explicat beneficiile aduse jucătorilor, de faptul că le-a fost permis să-şi aducă partenerele la hotel. Suzanne Huurman a dezvăluit chiar că jucătorilor le este permis şi să întreţină relaţii intime cu acestea, pentru a reduce stresul competiţiei.
“Jucătorii pot sta cu coechipierii lor în aceeași cameră, iar când sunt copii, familia primește o cameră suplimentară. Este ceva unic la echipele naţionale. Curaçao este o țară mică, cu un popor foarte vesel, cald și familial, ceva ce îmi amintește mult de Brazilia.
Da, şi relaţiile intime ajută, dar poate mai mult pe partea emoţională decât pentru un efect fiziologic direct. Într-un turneu atât de lung, faptul că familia este în preajmă reduce puţin dorul de casă şi aduce linişte.
Mulţi dintre jucătorii noştru nu joacă la cele mai înalte niveluri ale fotbalului mondial. Pentru multe familii, ar fi prea scump să călătorească şi să stea săptămâni întregi în Statele Unite.
Federaţia a decis să-şi asume acest cost, astfel încât jucătorii să îşi poate avea partenerele sau copiii în apropiere. Unii ar fi probabil îngrijoraţi sau stresaţi”, a dezvăluit medicul echipei Curacao, conform sursei citate anterior.
Curacao a obţinut un punct istoric din meciul cu Ecuador, încheiat cu scorul de 0-0, după umilinţa cu Germania din prima etapă a grupei, scor 1-7.
Eroul micuţei naţionale, calificate în premieră la Campionatul Mondial, a fost portarul Eloy Room, care o are alături de partenera sa, influenceriţa din Serbia, Zorannah. Femeia are aproape 800.000 de urmăritori pe contul ei de Instagram, unde postează des imagini alături de goalkeeper-ul de 37 de ani.
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