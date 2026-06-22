Secretul celei mai “fericite” naţionale de la Mondial: jucătorii, cazaţi cu soţiile şi iubitele în hotelul echipei

Englezii au dezvăluit secretul celei mai “fericite” naţionale de la Campionatul Mondial, Curacao. Jucătorii lui Dick Advocaat pot împărţi camera de hotel cu soţiile sau iubitele, pe parcursul turneului final.

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Acest fapt este unul neobişnuit pentru echipele naţionale, pe parcursul unui turneu final major. Jucătorii îşi pot vedea familiile, însă în cele mai multe cazuri, nu pot împărţi camerele de hotel cu cei apropiaţi.

Secretul celei mai “fericite” naţionale de la Mondial: jucătorii statului Curacao, cu iubitele şi soţiile la hotelul echipei

Englezii de la dailymail.co.uk au dezvăluit că cei din Curacao au dreptul să-şi aducă partenerele sau membrii apropiaţi ai familiei la hotelul din Florida, unde este cazată naţionala pe parcursul Campionatului Mondial.

Sursa citată anterior menţionează că astfel de lucruri sunt interzise la alte naţionale, deoarece există riscul ca jucătorii să fie distraşi de partenere sau de cei apropiaţi, pe parcursul competiţiei. Astfel, membrii familiilor jucătorilor stau într-un alt hotel şi se întâlnesc atunci când fotbaliştii au câte o zi liberă.

Singura femeie medic de la Campionatul Mondial a explicat beneficiile aduse jucătorilor, de faptul că le-a fost permis să-şi aducă partenerele la hotel. Suzanne Huurman a dezvăluit chiar că jucătorilor le este permis şi să întreţină relaţii intime cu acestea, pentru a reduce stresul competiţiei.