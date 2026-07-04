Selecţionerul Paraguayului, savuros înaintea confruntării “de foc” cu Franţa de la Mondial: “Fulgere din toate direcţiile”

Echipa Franţei este ca o furtună, cu fulgere lovind din toate direcţiile, a declarat antrenorul Paraguayului, Gustavo Alfaro, într-o conferinţă de presă vineri, cu o zi înaintea meciului de la Philadelphia, din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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După ce au eliminat în mod surprinzător Germania în 16-imi, paraguayenii se vor confrunta vicecampionii mondiali şi formidabila lor forţă ofensivă la Philadelphia, pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Partida se va disputa azi, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Selecţionerul Paraguayului, savuros înaintea confruntării “de foc” cu Franţa de la Mondial

‘‘Franţa este o furtună. Şi aceste fulgere, lovind din toate direcţiile, sunt îndreptate spre poartă”, a spus antrenorul argentinian. “Ştim că se apropie o furtună şi trebuie să găsim o modalitate de a evita fulgerul.”

Alfaro a explicat că această imagine i-a venit din copilăria sa din Rafaela, în provincia Santa Fe, unde a învăţat să trăiască cu furtunile: ”Vin de la ţară. Când vedeai o furtună în Rafaela, trebuia să te protejezi cât de bine puteai. Nu existau paratrăsnete”.

Dincolo de metafora meteorologică, Alfaro a adus un omagiu muncii antrenorului naţionalei Franţei, Didier Deschamps, lăudând modul în care talentele sale individuale s-au integrat în colectiv: ”Capacitatea celor patru din faţă este extraordinară nu numai datorită calităţilor lor individuale, ci şi pentru că îşi pun talentul în slujba echipei. Acest talent în slujba colectivului este cel care distinge Franţa.”