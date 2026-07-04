Home | Fotbal | Liga 1 | Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon: “Se va simţi lipsa lor”

Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon: “Se va simţi lipsa lor”

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 19:09

Comentarii
Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon: Se va simţi lipsa lor

Zeljko Kopic şi Florentin Petre / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Florentin Petre a oferit declaraţii despre noile transferuri de la Dinamo. Fostul secund al “câinilor” s-a despărţit de echipă în această vară, după ce şi Zeljko Kopic a plecat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În locul tehnicianului croat a fost adus portughezul Nuno Campos, care şi-a adus propriul staff. Printre transferurile importante ale “câinilor”, din această vară, se numără atacantul Oliver Hintsa sau fundaşul Martin Pascual.

Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon

Florentin Petre a dezvăluit că nu cunoaşte niciun jucător nou transferat de Dinamo, aceştia nefiind pe lista lui Zeljko Kopic, înainte de plecare. Fostul secund al “câinilor” s-a declarat convins că în noul sezon, se va simţi faptul că lipsesc titularii din stagiunea trecută, Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore.

“După doi ani de muncă grea și cu niște performanțe foarte bune, din punctul meu de vedere, ținând cont de perioada traversată de club, eu zic că s-a făcut o treabă extraordinară. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivelul următor, așa cum au declarat. Așteptăm să vedem.

Nu știu nimic. Despre fotbal.. mai bine să revenim la baschet. Am văzut ce ați văzut și dumneavoastră. Am văzut că s-au făcut transferuri. Nu știu niciun jucător din cei care au venit, nu erau doriți de noi. Știu doar ce am avut: jucători de calitate, buni. Dacă avem trei-patru jucători cu nivel mult mai ridicat ne puteam bate la campionat. Dar ținând cont de problemele avute, greșeli de arbitraj, puncte pierdute pe drum, eu cred că s-a făcut treabă bună.

Reclamă
Reclamă

Se va simți că lipsesc Boateng și Gnahore. Erau doi dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Boateng a fost și este cel mai bun fundaș din România”, a declarat Florentin Petre, la un eveniment.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Observator
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului: „Sunteți inutili toți! Lăsați-mă în pace!”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului: „Sunteți inutili toți! Lăsați-mă în pace!”
20:05

Gabriela Ruse, calificare în optimile Wimbledon! Românca, victorie în proba de dublu
20:00

LIVE VIDEOCanada – Maroc 0-0, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi
20:00

Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial | Încep optimile! Franța și Maroc, din nou în acțiune
19:46

Decizia luată de Vinicius direct de la Cupa Mondială. Anunţ despre viitorul starului la Real Madrid
19:44

Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei la Wimbledon! Românca a cedat după o luptă epuizantă cu Linda Noskova
19:18

Fotbalistul debutat la națională de Mircea Lucescu, aproape de transferul în Anglia: „Suntem în negocieri”
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 3 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 4 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 5 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 6 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială