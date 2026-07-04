Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon: “Se va simţi lipsa lor”

Florentin Petre a oferit declaraţii despre noile transferuri de la Dinamo. Fostul secund al “câinilor” s-a despărţit de echipă în această vară, după ce şi Zeljko Kopic a plecat.

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În locul tehnicianului croat a fost adus portughezul Nuno Campos, care şi-a adus propriul staff. Printre transferurile importante ale “câinilor”, din această vară, se numără atacantul Oliver Hintsa sau fundaşul Martin Pascual.

Florentin Petre, avertisment pentru Dinamo înaintea noului sezon

Florentin Petre a dezvăluit că nu cunoaşte niciun jucător nou transferat de Dinamo, aceştia nefiind pe lista lui Zeljko Kopic, înainte de plecare. Fostul secund al “câinilor” s-a declarat convins că în noul sezon, se va simţi faptul că lipsesc titularii din stagiunea trecută, Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore.

“După doi ani de muncă grea și cu niște performanțe foarte bune, din punctul meu de vedere, ținând cont de perioada traversată de club, eu zic că s-a făcut o treabă extraordinară. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivelul următor, așa cum au declarat. Așteptăm să vedem.

Nu știu nimic. Despre fotbal.. mai bine să revenim la baschet. Am văzut ce ați văzut și dumneavoastră. Am văzut că s-au făcut transferuri. Nu știu niciun jucător din cei care au venit, nu erau doriți de noi. Știu doar ce am avut: jucători de calitate, buni. Dacă avem trei-patru jucători cu nivel mult mai ridicat ne puteam bate la campionat. Dar ținând cont de problemele avute, greșeli de arbitraj, puncte pierdute pe drum, eu cred că s-a făcut treabă bună.