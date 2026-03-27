Şi-a scos casa de 400.000 de euro la vânzare pentru a merge la World Cup 2026. Decizia nebună a unui fan

Un fan englez în vârstă de 62 de ani şi-a scos casa la vânzare, evaluată la 350.000 de lire sterline (400.000 de euro), pentru a-şi finanţa deplasarea la World Cup 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, unde va urmări echipa Angliei, relatează EFE.

Andy Milne, care a devenit viral în 2022 datorită unei fotografii din Qatar în care ţinea Cupa Mondială, a participat la nouă Cupe Mondiale, opt masculine şi una feminină, şi şi-a scos la vânzare reşedinţa din Northwich (Cheshire, Anglia) pentru a participa la a zecea ediţie.

“O vând ca să merg la Cupa Mondială”, a declarat suporterul englez pentru publicaţia Daily Mirror, confirmând în acelaşi timp că aceasta este a doua sa casă, pe care o deţine de 27 de ani şi că în prezent locuieşte în Thailanda.

“Am economisit ani de zile ca să merg în Qatar. Voi încerca să scap mai ieftin dormind pe canapelele altora. Din fericire, am prieteni în Mexic, Dallas şi Vancouver”, a mai spus acesta.

Milne a precizat că intenţionează să fie în Statele Unite pe parcursul celor şapte săptămâni ale Cupei Mondiale şi că are deja bilete pentru toate meciurile Angliei până la finală.