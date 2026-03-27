Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Şi-a scos casa de 400.000 de euro la vânzare pentru a merge la World Cup 2026. Decizia nebună a unui fan

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 14:54

Comentarii
Trofeu Cupa Mondială - Profimedia Images

Un fan englez în vârstă de 62 de ani şi-a scos casa la vânzare, evaluată la 350.000 de lire sterline (400.000 de euro), pentru a-şi finanţa deplasarea la World Cup 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, unde va urmări echipa Angliei, relatează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andy Milne, care a devenit viral în 2022 datorită unei fotografii din Qatar în care ţinea Cupa Mondială, a participat la nouă Cupe Mondiale, opt masculine şi una feminină, şi şi-a scos la vânzare reşedinţa din Northwich (Cheshire, Anglia) pentru a participa la a zecea ediţie.

“O vând ca să merg la Cupa Mondială”, a declarat suporterul englez pentru publicaţia Daily Mirror, confirmând în acelaşi timp că aceasta este a doua sa casă, pe care o deţine de 27 de ani şi că în prezent locuieşte în Thailanda.

“Am economisit ani de zile ca să merg în Qatar. Voi încerca să scap mai ieftin dormind pe canapelele altora. Din fericire, am prieteni în Mexic, Dallas şi Vancouver”, a mai spus acesta.

Milne a precizat că intenţionează să fie în Statele Unite pe parcursul celor şapte săptămâni ale Cupei Mondiale şi că are deja bilete pentru toate meciurile Angliei până la finală.

Reclamă
Reclamă

Preţurile biletelor au fost criticate de mai multe asociaţii de fani şi descrise drept o “trădare din partea FIFA”.

Costul estimat pentru participarea la toate cele opt meciuri pe care o echipă le poate juca în drumul său spre finală este de 5.000 de lire sterline pentru cele mai ieftine bilete, 8.500 de lire sterline pentru biletele de preţ mediu şi peste 12.000 de lire sterline pentru cele mai scumpe bilete.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
FCSB, aproape de un transfer de atac de răsunet! Mihai Stoica: „Este foarte, foarte bun!”
Fanatik.ro
16:50

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie
16:42

Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”
16:39

Lovitură uriașă. Dan Șucu aduce un miliardar din Brazilia la echipă
16:31

Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
16:22

Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe
16:13

Kosovo U21 – România U21 LIVE TEXT (20:00). Tricolorii lui Costin Curelea continuă drumul către EURO 2027
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț