Şi-a scos casa de 400.000 de euro la vânzare pentru a merge la World Cup 2026. Decizia nebună a unui fan

Un fan englez în vârstă de 62 de ani şi-a scos casa la vânzare, evaluată la 350.000 de lire sterline (400.000 de euro), pentru a-şi finanţa deplasarea la World Cup 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, unde va urmări echipa Angliei, relatează EFE.
Andy Milne, care a devenit viral în 2022 datorită unei fotografii din Qatar în care ţinea Cupa Mondială, a participat la nouă Cupe Mondiale, opt masculine şi una feminină, şi şi-a scos la vânzare reşedinţa din Northwich (Cheshire, Anglia) pentru a participa la a zecea ediţie.
Fanul englez şi-a scos casa la vânzare
“O vând ca să merg la Cupa Mondială”, a declarat suporterul englez pentru publicaţia Daily Mirror, confirmând în acelaşi timp că aceasta este a doua sa casă, pe care o deţine de 27 de ani şi că în prezent locuieşte în Thailanda.
“Am economisit ani de zile ca să merg în Qatar. Voi încerca să scap mai ieftin dormind pe canapelele altora. Din fericire, am prieteni în Mexic, Dallas şi Vancouver”, a mai spus acesta.
Milne a precizat că intenţionează să fie în Statele Unite pe parcursul celor şapte săptămâni ale Cupei Mondiale şi că are deja bilete pentru toate meciurile Angliei până la finală.
Preţurile biletelor au fost criticate de mai multe asociaţii de fani şi descrise drept o “trădare din partea FIFA”.
Costul estimat pentru participarea la toate cele opt meciuri pe care o echipă le poate juca în drumul său spre finală este de 5.000 de lire sterline pentru cele mai ieftine bilete, 8.500 de lire sterline pentru biletele de preţ mediu şi peste 12.000 de lire sterline pentru cele mai scumpe bilete.
- „Cât de aroganți sunt!” Italianii i-au enervat pe bosniaci. Cum au fost surprinși pe filmare
- Sârbii au luat foc când au văzut ce au făcut jucătorii kosovari în Slovacia: “E scandalos! Scene ruşinoase”
- Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
- Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”
- Hakan Calhanoglu, declaraţie uriaşă despre Mircea Lucescu: “Îl avem la inimă, el a construit această generaţie a noastră”