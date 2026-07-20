Ionuţ Chirilă a semnat şi a fost prezentat oficial. Prima echipă pe care o va antrena după cinci ani

Ionuţ Chirilă (60 de ani) a semnat şi a fost prezentat oficial la CS Dinamo. Acesta va antrena din nou după o pauză de cinci ani.
Ionuţ Chirilă va antrena astfel în Liga a 2-a. Deşi a retrogradat, CS Dinamo a rămas în al doilea eşalon din România, după ce Poli Iaşi s-a retras.
Ionuţ Chirilă a semnat şi a fost prezentat oficial la CS Dinamo
„Oficial. Chirilă e aici. Noul antrenor principal al echipei CS Dinamo este Ionuț Chirilă, 60 de ani, licențiat Pro. Un nume de legendă al fotbalului românesc, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo.
A crescut, în spiritul clubului, o generație de învingători. Florentin Petre, regretatul Cătălin Hîldan și alți jucători formați de Chirilă au repus Dinamo pe harta fotbalului la începutul anului 2000.
A preluat, în 1997, echipa de tineret a Rapidului, apoi a făcut pasul la seniori. Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni sunt echipele pregătite, de-a lungul timpului, de Chirilă.
9 ani a activat Chirilă la juniorii lui Dinamo, din 1987 până în 1996″, a anunţat CS Dinamo, pe Facebook.
Ionuţ Chirilă a antrenat-o ultima dată pe Academica Clinceni, între septembrie şi decembrie 2021. De-a lungul carierei, el le-a mai pregătit pe ASA Tg. Mureş, CSMS Iaşi sau Concordia Chiajna.
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