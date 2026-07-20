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Decizia luată de Rodri în privinţa unui transfer la Real Madrid

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 17:42

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Decizia luată de Rodri în privinţa unui transfer la Real Madrid

Rodri ar fi dispus să meargă la Real Madrid. Foto: Getty Images

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Rodri a fost ales cel mai bun jucător de la Cupa Mondială 2026, după ce Spania a reuşit să se impună în faţa Argentinei, 1-0, în finala de la New York. Golul decisiv a fost marcat de Ferran Torres, atacantul de la Barcelona, în minutul 106 al partidei.

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Ibericii au dominat clar meciul şi nu doar lipsa de inspiraţie din faţa porţii a făcut ca Argentina să ajungă până în prelungiri, acolo unde sud-americanii au jucat cu un om în minus şi au cedat în cele din urmă.

Rodri ar fi dispus să meargă la Real Madrid

Ultimii 2 ani au fost plini cu ghinion pentru Rodri, cel care a stat mai mult timp în afara gazonului din cauza unor accidentări. Totuşi, mijlocaşul a ajuns într-o formă bună la Cupa Mondială şi şi-a arătat valoarea, iar acum speculaţiile cu privire la viitorul său au devenit din ce în ce mai intense.

Se pare că jucătorul de la Manchester City s-a decis în cazul unei oferte de la Real Madrid, echipă de care s-a vorbit că l-ar avea pe listă. Concret, mijlocaşul e hotărât să accepte o propunere de la gruparea „Galacticilor”, fără a avea pretenţii speciale în cadrul negocierilor, notează presa iberică.

Florentino Perez nu-l vrea pe Rodri la Real Madrid

Florentino Perez a reuşit să câştige un nou mandat de preşedinte la Real Madrid, în această vară, după care s-a pus pe treabă şi a bifat mai multe transferuri. Ibrahima Konate, de la Liverpool, Marc Cucurella, de la Chelsea, Bernardo Silva, de la Manchester City, sau Denzel Dumfries, de la Inter, sunt jucătorii care au fost luaţi deja de gruparea iberică.

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Omul numărul 1 de la Real Madrid nu e însă convins în privinţa aducerii lui Rodri, cel care e în ultimul an de contract cu Manchester City şi ar putea să fie luat la un preţ destul de modic: 50 de milioane de euro. Se pare că Perez momentan nu are vreun plan să forţeze transferul mijlocaşului iberic.

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