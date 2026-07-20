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Au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”: „Giganţii sunt favoriţi”

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 17:06

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Au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat: „Giganţii sunt favoriţi

Jucătorii de la FCSB, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

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Albanezii au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”. În urma tragerii la sorţi de azi, roş-albaştrii şi-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al competiţiei europene.

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În cazul în care va trece de FK Auda, FCSB se va duela cu învingătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania).

Albanezii au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”

Jurnaliştii din Albania au fost devastaţi la aflarea veştii că Dinamo City se poate duela cu FCSB în turul trei preliminar din Conference League. Ei i-au numit pe roş-albaştri ca fiind „Steaua”, temându-se înaintea unei posibile confruntări din competiţia.

Albanezii au mai transmis că tragerea la sorţi nu a fost una „generoasă” pentru Dinamo City, fiind convinşi că FCSB ar urma să fie favorită într-un eventual duel din turul trei preliminar din Conference League.

Tragere la sorți infernală! Dinamo a «pescuit» gigantul României în turul 3 preliminar din Conference League. Dinamo, echipa pregătită de Ilir Daja, și-a aflat astăzi adversara din turul 3 preliminar al Conference League, în cazul în care se califică. Tragerea la sorți nu a fost deloc generoasă, deoarece i-a rezervat câștigătoarea dublei dintre FCSB și Auda. Giganții de la Steaua București sunt favoriți la calificare. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și facă datoria în confruntarea cu slovena NK Aluminij, iar în turul 3 va avea statutul de outsider„, au notat jurnaliştii albanezi.

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FCSB se va duela cu FK Auda joi, de la ora 20:45, urmând ca returul să se dispute o săptămână mai târziu. Partidele din turul al treilea preliminar din Conference League se vor juca pe 23 iulie, respectiv 30 iulie.

Şi celelate formaţii din Liga 1 şi-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar de Conference League, în urma tragerii la sorţi de azi. Dacă va trece de Alashkert, CFR Cluj se va duela cu pierzătoarea „dublei” Tromso – FC Hradec Kralove, iar U Cluj cu învingătoarea dintre Dila Gori – Apollon Limassol, dacă va trece de Brann.

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