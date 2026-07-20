Au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”: „Giganţii sunt favoriţi”

Albanezii au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”. În urma tragerii la sorţi de azi, roş-albaştrii şi-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al competiţiei europene.

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În cazul în care va trece de FK Auda, FCSB se va duela cu învingătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania).

Albanezii au aflat că pot juca cu FCSB în Conference League şi s-au „speriat”

Jurnaliştii din Albania au fost devastaţi la aflarea veştii că Dinamo City se poate duela cu FCSB în turul trei preliminar din Conference League. Ei i-au numit pe roş-albaştri ca fiind „Steaua”, temându-se înaintea unei posibile confruntări din competiţia.

Albanezii au mai transmis că tragerea la sorţi nu a fost una „generoasă” pentru Dinamo City, fiind convinşi că FCSB ar urma să fie favorită într-un eventual duel din turul trei preliminar din Conference League.

„Tragere la sorți infernală! Dinamo a «pescuit» gigantul României în turul 3 preliminar din Conference League. Dinamo, echipa pregătită de Ilir Daja, și-a aflat astăzi adversara din turul 3 preliminar al Conference League, în cazul în care se califică. Tragerea la sorți nu a fost deloc generoasă, deoarece i-a rezervat câștigătoarea dublei dintre FCSB și Auda. Giganții de la Steaua București sunt favoriți la calificare. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și facă datoria în confruntarea cu slovena NK Aluminij, iar în turul 3 va avea statutul de outsider„, au notat jurnaliştii albanezi.