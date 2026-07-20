În calitate de consultant pentru Fox Sports pe durata Cupei Mondiale, Zlatan Ibrahimovic s-a bucurat de victoria echipei „La Roja”, obţinută duminică împotriva Argentinei (1-0). Fostul internaţional suedez consideră că Spania a fost „cea mai bună echipă” a competiţiei.

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Zlatan Ibrahimovic, după Spania – Argentina 1-0: „Fotbalul a câştigat”

În emisiunea postului american Fox Sports, fostul internaţional suedez Zlatan Ibrahimovici (122 de selecţii, 62 de goluri) s-a arătat mulţumit de victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, duminică seara împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri). „Fotbalul a câştigat astăzi. Modul în care joacă fotbal şi felul în care au abordat acest turneu… Când te uiţi la fotbal, asta vrei să vezi”, a declarat el.

După ce a jucat la FC Barcelona între 2009 şi 2011, suedezul a lăudat în special soliditatea defensivă a echipei „La Roja”, care a primit un singur gol pe parcursul Cupei Mondiale. „Astăzi, Argentina nu a trimis niciun şut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Este Spania. Iar cea mai bună echipă a câştigat.”

Potrivit lui Ibrahimovici, puterea echipei antrenate de Luis de la Fuente depăşeşte cu mult calităţile individuale ale jucătorilor. „Chiar dacă Lamine Yamal nu a jucat la nivelul său maxim pe parcursul turneului, Spania a dominat fiecare meci. Acest lucru demonstrează cât de puternică este echipa din punct de vedere colectiv. Când spaniolii încep să-şi paseze mingea, îţi suge sufletul şi speranţele”, analizează el. „Când jucam, dacă nu atingeam mingea pentru că adversarii o ţineau, înnebuneam şi îmi pierdeam răbdarea… Îţi vine pur şi simplu să alergi după ei şi să-i loveşti.”