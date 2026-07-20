În calitate de consultant pentru Fox Sports pe durata Cupei Mondiale, Zlatan Ibrahimovic s-a bucurat de victoria echipei „La Roja”, obţinută duminică împotriva Argentinei (1-0). Fostul internaţional suedez consideră că Spania a fost „cea mai bună echipă” a competiţiei.
Noii regi ai lumii sunt apreciaţi în unanimitate, chiar şi de cei mai exigenţi.
Zlatan Ibrahimovic, după Spania – Argentina 1-0: „Fotbalul a câştigat”
În emisiunea postului american Fox Sports, fostul internaţional suedez Zlatan Ibrahimovici (122 de selecţii, 62 de goluri) s-a arătat mulţumit de victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, duminică seara împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri). „Fotbalul a câştigat astăzi. Modul în care joacă fotbal şi felul în care au abordat acest turneu… Când te uiţi la fotbal, asta vrei să vezi”, a declarat el.
După ce a jucat la FC Barcelona între 2009 şi 2011, suedezul a lăudat în special soliditatea defensivă a echipei „La Roja”, care a primit un singur gol pe parcursul Cupei Mondiale. „Astăzi, Argentina nu a trimis niciun şut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Este Spania. Iar cea mai bună echipă a câştigat.”
Potrivit lui Ibrahimovici, puterea echipei antrenate de Luis de la Fuente depăşeşte cu mult calităţile individuale ale jucătorilor. „Chiar dacă Lamine Yamal nu a jucat la nivelul său maxim pe parcursul turneului, Spania a dominat fiecare meci. Acest lucru demonstrează cât de puternică este echipa din punct de vedere colectiv. Când spaniolii încep să-şi paseze mingea, îţi suge sufletul şi speranţele”, analizează el. „Când jucam, dacă nu atingeam mingea pentru că adversarii o ţineau, înnebuneam şi îmi pierdeam răbdarea… Îţi vine pur şi simplu să alergi după ei şi să-i loveşti.”
Henry, impresionat
Cunoscut şi pentru declaraţiile sale egocentrice frecvente, fostul atacant central al echipei Paris Saint-Germain (2012-2016) nu a rezistat tentaţiei de a se pune în valoare: „Mi-aţi pus această întrebare înainte de turneu, iar eu v-am spus că Spania va câştiga. Când spun ceva, se împlineşte!”
Alături de suedez, cu care a format un duo de comentatori pe tot parcursul Cupei Mondiale, Thierry Henry a lăudat şi el stilul de joc promovat de „La Roja”. „Mă impresionează ce face această echipă fără minge. Abia reuşeşti să dai trei pase înainte ca ei să-ţi ia mingea… Iar fără minge, nu poţi marca. Ei domină fotbalul la toate nivelurile”, a afirmat fostul atacant al echipei „Les Bleus”, campion mondial în 1998.
- Spaniolii au adus Cupa Mondială la Madrid. Imaginile care fac înconjurul lumii, după succesul uriaş din SUA
- Au prezis victoria Spaniei de pe 11 iunie, înainte de primul meci! Este a 5-a oară la rând când „ghicesc” câștigătoarea
- Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!
- Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
- L’Equipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură”