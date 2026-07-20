Au prezis victoria Spaniei de pe 11 iunie, înainte de primul meci! Este a 5-a oară la rând când „ghicesc” câștigătoarea

Spania a câștigat Campionatul Mondial în acest an după 1-0 în finala cu Argentina de la New Jersey. Ferran Torres a marcat unicul gol al partidei, la prima faza a reprizei a doua de prelungiri.

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Deși au fost destule voci care au pariat pe Spania înaintea finalei, nu la fel a stat înaintea turneului.

Au nimerit ultimele 5 campioane

Producătorul EA Sports, cei din spatele jocului EA Sports FC 26, au simulat fiecare meci din faza grupelor și până la finală înainte ca turneul să înceapă. Iar pe 11 iunie, chiar înainte de meciul de deschide, au anunțat că Spania este echipa pe care mizează.

Nu doar că EA a anticipat victoria naționalei lui Rodri și Yamal, dar este a 5-a oară la rând când le ies predicțiile la turneele majore! Culmea, seria de predicții a început tot cu victoria Spaniei, dar la Mondialul din 2010. De atunci, au spus dinaintea turneului că Germania va câștiga în 2014, Franța în 2018 și Argentina în 2022.

Și gamerii au mizat pe Spania. Conform aceleiași postări de la EA, Spania a ridicat trofeul Cupei Mondiale de peste 11 milioane de euro în jocul EA Sports FC 26!