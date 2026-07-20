Balonul de Aur 2026. Leo Messi nu mai e favorit! Cum arată topul după finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina 1-0

Finala Cupei Mondiale 2026, dintre Spania şi Argentina, 1-0, a adus o modificare în clasamentul favoriţilor pentru Balonul de Aur, asta după ce înainte de ultimul act cursa era condusă de atacantul sud-american de la Inter Miami, Leo Messi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria obţinută de iberici a schimbat favoritul pentru Balonul de Aur, iar acum doi jucători antrenaţi de Luis de la Fuente sunt în pole-position pentru a lua prestigiosul premiu individual.

Rodri şi Lamine Yamal, văzuţi favoriţi în cursa pentru Balonul de Aur 2026

La finalul partidei dintre Spania şi Argentina, spre surprinderea multora, Rodri a fost ales jucătorul turneului, în detrimentul lui Leo Messi, cel care a avut cifre impresionante, fiind depăşit doar de Kylian Mbappe la acest capitol. A fost primul semn că tendinţa în cursa pentru Balonul de Aur se schimbă şi atacantul de la Inter Miami a decăzut în clasamentul favoriţilor.

Mijlcaşul de la Manchester City conduce acum topul şi este urmat de atacantul de la Barcelona, Lamine Yamal. Leo Messi nu mai este nici măcar pe podium, fiind devansat şi de Harry Kane, fotbalistul celor de la Bayern Munchen, conform celor de la oddschecker.

Argentinianul este al patrulea între favoriţi şi, având în vedere că evoluează în MLS, un campionat care nu este văzut drept unul de top, are şanse infime de a-şi completa argumentele în cursa pentru Balonul de Aur. Ultimele reglementări arată că se ia în calcul startul sezonului, adică 1 august, şi finalul anului calendaristic, 31 iulie.