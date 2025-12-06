Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor - Antena Sport

Specialiștii au numit naționala favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor. Turneul final de anul viitor, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, se va vedea exclusiv în Universul Antena.
Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc la Washington, în Kennedy Center. Covorul roșu a fost plin de staruri mondiale, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.
- Astăzi, tot de la ora 19:00, live în AntenaPLAY, va avea loc un alt eveniment în Kennedy Center. FIFA va stabili orele și stadioanele pe care se vor disputa meciurile de la World Cup 2026.
Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026
După tragerea la sorți a grupelor, Spania rămâne favorită să câștige World Cup 2026. Ibericii, care în 2024 au devenit și campioni europeni, au o cotă de 6 să cucerească râvnitul trofeu la turneul final mondial de anul viitor.
Spania a fost repartizată în Grupa H la World Cup 2026, urmând să se dueleze cu Insulele Capului Verde, Arabia Saudită și Uruguay.
Conform bookmakerilor, pe locul secund în topul favoritelor la câștigarea World Cup 2026 sunt Anglia și Franța, ambele având cotă de 8. Brazilia se află pe locul trei, cu o cotă de 9 la câștigarea marelui trofeu.
Argentina, campioana mondială en-titre, are o cotă de 10 la cucerirea unui nou trofeu, fiind pe locul patru în topul favoritelor, la egalitate cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo și la mică distanță de Germania, care a primit o cotă de 12 din partea specialiștilor.
România, care va fi în grupă cu SUA, Australia și Paraguay dacă se va califica la World Cup 2026, are o cotă de 1000 la câștigarea marelui trofeu, aceeași pe care o avea și înainte de tragerea la sorți.
„Tricolorii” se vor duela cu Turcia în martie, la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Dacă se vor impune, atunci elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.
Cum arată grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
