Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor - Antena Sport

Specialiștii au numit naționala favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor. Turneul final de anul viitor, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc la Washington, în Kennedy Center. Covorul roșu a fost plin de staruri mondiale, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.

Astăzi, tot de la ora 19:00, live în AntenaPLAY, va avea loc un alt eveniment în Kennedy Center. FIFA va stabili orele și stadioanele pe care se vor disputa meciurile de la World Cup 2026.

Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026

După tragerea la sorți a grupelor, Spania rămâne favorită să câștige World Cup 2026. Ibericii, care în 2024 au devenit și campioni europeni, au o cotă de 6 să cucerească râvnitul trofeu la turneul final mondial de anul viitor.

Spania a fost repartizată în Grupa H la World Cup 2026, urmând să se dueleze cu Insulele Capului Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Conform bookmakerilor, pe locul secund în topul favoritelor la câștigarea World Cup 2026 sunt Anglia și Franța, ambele având cotă de 8. Brazilia se află pe locul trei, cu o cotă de 9 la câștigarea marelui trofeu.