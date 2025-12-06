Andriy Shevchenko, laude pentru Mircea Lucescu direct de la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026: „Dă tot ce are mai bun” - Antena Sport

Închide meniul
Andriy Shevchenko, laude pentru Mircea Lucescu direct de la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026: „Dă tot ce are mai bun”

Publicat: 6 decembrie 2025, 10:49 / Actualizat: 6 decembrie 2025, 12:18

Andriy Shevchenko a oferit un scurt interviu direct de la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026. Fostul mare internațional ucrainean a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu.  

Andriy Shevchenko este în prezent președintele Federației ucrainene de fotbal. Ucraina este și ea calificată la barajul din martie, urmând ca în semifinală să înfrunte Suedia. Dacă îi vor învinge pe nordici, atunci ucrainenii se vor duela în finala play-off-ului cu învingătoarea partidei Polonia – Albania. 

Andriy Shevchenko, laude pentru Mircea Lucescu direct de la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 

Andriy Shevchenko a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport, mărturisind că și-ar dori să le vadă pe Ucraina și România la World Cup 2026. Acesta s-a declarat convins de faptul că Mircea Lucescu, cel care a scris istorie în fotbalul ucrainean, dă totul pentru a-i duce pe „tricolori” la primul turneul final mondial după o pauză de 28 de ani. 

„E foarte important pentru noi să ne calificăm. Trebuie să jucăm în play-off, iar dacă ne vom califica, va fi un eveniment foarte important, așa cum este pentru fiecare echipă participantă. 

(Crezi că Ucraina și România vor fi aici anul viitor?) Ar fi minunat. Ambele luptă pentru asta. Știu că domnul Lucescu dă tot ce are mai bun pentru ca naționala lui să se califice”, a declarat Andriy Shevchenko, pentru AntenaSport. 

Cum arată grupele de la World Cup 2026 

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda) 
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia 
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia 
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo) 
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador 
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia 
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă 
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay 
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia 
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania 
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia 
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama 
