Miodrag Belodedici, semnal de alarmă după ce România a aflat cu cine poate juca la World Cup 2026: „Fotbal destul de bun” - Antena Sport

Miodrag Belodedici a reacționat după ce România a aflat cu cine poate juca la World Cup 2026. Fostul internațional i-a avertizat pe „tricolori” și a transmis că posibila grupă nu este una deloc ușoară.
Dacă va trece de barajul din martie, atunci România s-ar afla în Grupa D la World Cup 2026, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena. „Tricolorii” ar urma astfel să se dueleze cu SUA, Australia și Paraguay.
Miodrag Belodedici, semnal de alarmă după ce România a aflat cu cine poate juca la World Cup 2026
Miodrag Belodedici a declarat că SUA și Paraguay sunt adversare puternice pentru „tricolori”, astfel că nu consideră grupa ca fiind una foarte accesibilă. Acesta a transmis, însă, că naționala trebuie să se concentreze asupra barajului cu Turcia.
Elevii lui Mircea Lucescu se vor duela cu turcii la Istanbul pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinala play-off-ului. Dacă se vor impune, atunci „tricolorii” vor înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo în finala play-off-ului.
„Ce să vă spun, nu știu dacă e ușoară, prima oară trebuie să ne calificăm la Campionatul Mondial. SUA și Paraguay joacă un fotbal destul de bun.
Acum ce să vă spun, nu știu. Să trecem de barajul ăsta de turci… Eu cred că Turcia este mai bună decât Bosnia și Herțegovina. (n.r. Trebuie România să continue cu Mircea Lucescu?) Nu văd alt selecționer, nu, nu. Cu nea Mircea în continuare”, a declarat Miodrag Belodedici, conform iamsport.ro.
Cum arată grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
