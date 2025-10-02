Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină - Antena Sport

Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

Printre cei afectaţi s-au numărat preşedintele FFI, Mehdi Taj, selecţionerul Amir Ghalenoei şi alţi şapte oficiali FFI, a declarat purtătorul de cuvânt, conform cotidianului Shargh.

FFI plănuieşte acum să încerce să-l convingă pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, să întoarcă decizia SUA. Purtătorul de cuvânt speră că Infantino va ridica interdicţia în următoarele două săptămâni. Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale va avea loc pe 5 decembrie la Washington.

Existau deja temeri că interdicţia de intrare impusă iranienilor de către preşedintele american Donald Trump ar putea pune în pericol participarea echipei naţionale a Iranului, deja calificată, la Cupa Mondială de anul viitor.

Potrivit experţilor sportivi, echipa şi stafful tehnic probabil nu vor avea probleme în această privinţă, dar unii oficiali FFI, reporteri sportivi şi, în special, fanii vor fi afectaţi.