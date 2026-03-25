Statistică de coșmar. România, doar 6% șanse să ajungă la Mondial. Un supercomputer a făcut calculele

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia are cele mai mari șanse să prindă CM

Turcia este mare favorită în duelul cu România. Nu doar în ceea ce privește cotele la pariuri, ci și șansele statistice de a ajunge în finală. Turcia are 84% șanse să treacă de România și 49% șanse să depășească atât România, cât și finală unde ar urma să joace cu Slovacia sau Kosovo. Slovacia este favorită acolo, cu 59% șanse.

România este abia pe locul 14 din cele 16 echipe care mai speră într-o calificare la Mondial. Sub noi, doar Irlanda de Nord și Macedonia. Șansele de a trece de Turcia sunt de 16%, iar pentru o dublă victorie și calificare la Mondial, șansele sunt evaluate la 6%.

Datele au fost calculate de cunoscuta platformă Football Meets Data.

After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!

🚫 Not a single team has 50% or more to qualify!

🔢 Projected PO finals:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇮🇹

🇺🇦 v 🇵🇱 (neutral ground in 🇪🇸)

🇸🇰 v 🇹🇷

🇨🇿 v 🇩🇰

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026