Statistică de coșmar. România, doar 6% șanse să ajungă la Mondial. Un supercomputer a făcut calculele

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 16:29

Fotbalistii romani Florin Tanase, Andrei Burca, Darius Olaru si Horatiu Moldovan saluta publicul dupa meciul amical de fotbal dintre Romania si Canada / SPORT PICTURES

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia are cele mai mari șanse să prindă CM

Turcia este mare favorită în duelul cu România. Nu doar în ceea ce privește cotele la pariuri, ci și șansele statistice de a ajunge în finală. Turcia are 84% șanse să treacă de România și 49% șanse să depășească atât România, cât și finală unde ar urma să joace cu Slovacia sau Kosovo. Slovacia este favorită acolo, cu 59% șanse.

România este abia pe locul 14 din cele 16 echipe care mai speră într-o calificare la Mondial. Sub noi, doar Irlanda de Nord și Macedonia. Șansele de a trece de Turcia sunt de 16%, iar pentru o dublă victorie și calificare la Mondial, șansele sunt evaluate la 6%.

Datele au fost calculate de cunoscuta platformă Football Meets Data.

Cum sunt calculate șansele

Platforma Football Meets Data este cunoscută pentru calculele de probabilități pe care le face înainte de meciuri sau competiții importante. Ei iau în calcul mai mulți factori precum ratingul echipelor, precum sistemul ELO care e calculat în funcție de rezultatele finale și puterea oponentului.

Apoi, un sistem matematic de tip Poisson estimează câte goluri ar urma să înscrie o echipe. În final, modelul rulează mii sau chiar zeci de mii de simulări ale meciului sau competiției. În funcție de aceste simulări se face calculul de probabilități.

