Susținere masivă pentru Bosnia, la meciul istoric împotriva Italiei! Cine va fi prezent în tribune la Zenica

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 21:32

Jucătorii Bosniei / Profimedia

Bosnia și Herțegovina se află în fața unui meci istoric marți seară, când va primi la Zenica vizita Italiei, în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.

În tribunele arenei cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri va fi prezent și legendarul Novak Djokovic, tenismenul în vârstă de 38 de ani.

Novak Djokovic, prezent la Bosnia – Italia

Cu Istvan Kovacs la centru, Bosnia și Herțegovina a trecut dramatic de Țara Galilor, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, după un meci decis la loviturile de departajare.

Acum, în fața bosniacilor va sta Italia, iar stadionul de la Zenica va fi plin de VIP-uri, care speră să vadă un succes istoric al favoriților. Unul dintre aceștia este chiar Novak Djokovic, tenismenul bosniac de 38 de ani.

Acesta și-ar fi anunțat deja prezența la confruntarea programată marți, 31 martie, de la ora 21:45. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

