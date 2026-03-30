Țara din America Centrală care a câștigat „grupa morții” și a terminat neînvinsă Mondialul din 2014

În 2014, la Mondialul din Brazilia, o mică țară din America Centrală întorcea lumea pe dos după ce câștiga „grupa morții”, din care făceau parte trei campioane mondiale.

Calificată de pe locul doi, sub Statele Unite, în preliminariile CONCACAF, Costa Rica a nimerit în grupa D a Cupei Mondiale, alături de „monștrii” Italia, Anglia și Uruguay. Imediat după tragerea la sorți, selecționerul columbian al selecționatei din Costa Rica, Jorge Luis Pinto, declara, surprinzător, că îi place grupa. „Să nu ne fie frică, vom face o treabă excelentă. Cu cât taurul e mai fioros, cu atât lupta e mai bună”, spunea el.

O echipă disciplinată și victorie la debut, cu Uruguay

Înaintea Mondialului, Costa Rica avea o cotă de 2.500 la 1 că va câștiga turneul și nimeni nu își imagina nici măcar că ar putea ajunge în fazele eliminatorii. Jorge Luis Pinto a deplasat în Brazilia un lot cu numeroși jucători din campionatul intern, la care s-au adăugat fotbaliști din Statele Unite și din campionate europene precum Norvegia, Suedia, Danemarca, Rusia, Germania sau Spania. Jucători buni, dar departe de statutul de „staruri”.

La debutul cu Uruguay, „los ticos” au șocat lumea fotbalului. Așezați într-un sistem inedit, un 3-6-1 prin care aglomerau mijlocul terenului, cei din Costa Rica au câștigat cu 3-1, asta după ce la pauză fuseseră conduși. Joel Campbell, puștiul pe care Arsenal îl trimisese împrumut la Olympiacos, Duarte și Ureña au marcat în ceea ce, până atunci, reprezenta cea mai mare victorie a Costa Ricăi la un Mondial. La finalul meciului, selecționerul Pinto rămânea însă cu picioarele pe pământ. „E o victorie care ne dă speranțe, dar încă nu am câștigat nimic”, a zis el.

Succes scurt cu Italia și calificare în optimi

În următorul meci, cu Italia, Costa Rica a continuat să joace în același stil muncitoresc. Solidă în defensivă, disciplinată și aglomerată, dar foarte rapidă pe contraatac. Iar rezultatul a fost pe măsură. Bryan Ruiz, exact înainte de pauză, a reușit singurul gol al meciului jucat la Recife, care a însemnat totodată și calificarea matematică în optimi pentru „los ticos”.