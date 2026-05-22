Alvaro Arbeloa a anunţat că pleacă de la Real Madrid! Ce a spus despre venirea lui Jose Mourinho pe Bernabeu

Alvaro Arbeloa este pregătit pentru meciul dintre Real Madrid şi Athletic Bilbao, din ultima etapă a acestui sezon din La Liga. Partida de sâmbătă seară de pe Santiago Bernabeu este una specială pentru antrenorul spaniol, care se va despărţi de echipă după acest duel.

Arbeloa a vorbit la conferinţa de presă despre perioada petrecută în acest sezon pe banca lui Real şi speră ca partida cu Bilbao să nu fie ultima din cariera sa pe banca madrilenilor. În acest moment, el este pregătit pentru o nouă provocare.

Alvaro Arbeloa: “Este ultimul meu meci la Real Madrid”

“Este un meci mare, ne luăm la revedere de la fani. Ultimul meci din sezon de pe teren propriu este mereu special şi diferit. Cel mai important lucru este să îi facem pe fani să se simtă bine.

Sper că este un “ne vedem mai târziu”, deoarece aici va fi mereu casa mea. Sunt la Real Madrid de 20 de ani, am fost implicat în diverse roluri şi aici va fi mereu casa mea. Este ultimul meu meci la Real Madrid… nu ştiu dacă este şi ultimul din cariera mea la Real Madrid”, a declarat Alvaro Arbeloa, citat de marca.com.

Arbeloa a fost întrebat, inevitabil, şi de Jose Mourinho, cel care urmează să îi ia locul pe banca tehnică de pe Bernabeu. Din start, Arbeloa a anunţat că nu va face parte din staff-ul tehnic al portughezului: