YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut “vrăji” lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului

Lionel Messi (39 de ani) a stabilit două recorduri negative în istoria Campionatelor Mondiale, după ce a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 21 al optimii de finală dintre Argentina și Egipt, la scorul de 1-0 în favoarea africanilor.
Starul argentinian a irosit astfel al doilea penalty la acest turneu final, după ce mai ratase de la punctul cu var și în meciul din grupă cu Austria, scor 2-0, partidă decisă de același Messi, care a reușit ulterior o „dublă”.
Această contraperformanță l-a făcut pe Lionel Messi primul jucător din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două lovituri de departajare la aceeași ediție.
Totuşi, după meci au început să se viralizeze nişte imagini de-a dreptul fabuloase, cu YouTuberul IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr. Acesta se afla exact în spatele porții egiptenilor, fiind surprind ţipând şi gesticulând expresiv. El este cunoscut în întreaga lume pentru momente de magie sau “vrăjitorie”. Totodată, IShowSpeed este cunoscut drept un fan al lui Cristiano Ronaldo.
🇦🇷🇪🇬 Messi actually could see Speed from behind the goal post taunting him.
The tensions could be cut with a knife.
Source: @SpeedUpdates1 / Writer: Lucas https://t.co/YgDUbRGRwO pic.twitter.com/XUzpsu12gi
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026
🇪🇬🇦🇷 Speed tries to distract the GOAT right before his penalty against Egypt, and it seems to work 😳
Writer: Lucaspic.twitter.com/jVN1q0Ty3z
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026
IShowSpeed a vizitat România. A fost în Piaţa Obor
IShowSpeed are milioane de abonați în toată lumea a ajuns inclusiv în piața Obor, unde a mâncat mici.
Cu peste 26 de milioane de urmăritori pe YouTube, americanul Darren Jason Watkins cunoscut pe internet drept IShowSpeed, s-a plimbat patru ore pe străzile din București și a transmis în direct. El a fost şi în Ferentari.
- Franţa – Maroc LIVE VIDEO (joi, 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbaappe vs Hakimi, pentru semifinalele Campionatului Mondial
- Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care “a vrut ca Messi să rămână în cursă”
- Messi, Mbappe, Haaland şi Kane luptă pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial. Cum arată clasamentul după optimi
- Când şi unde se pot vedea meciurile din sferturile CM, Franţa-Maroc, Spania-Belgia, Argentina-Elveţia şi Norvegia-Anglia
- “Am fost foarte nervos!” Lionel Messi a spus totul după ce a ratat un penalty cu Egipt: “Am simţit că am dezamăgit echipa”