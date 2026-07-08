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YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut “vrăji” lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 8:54

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YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut vrăji lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului
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Lionel Messi (39 de ani) a stabilit două recorduri negative în istoria Campionatelor Mondiale, după ce a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 21 al optimii de finală dintre Argentina și Egipt, la scorul de 1-0 în favoarea africanilor.

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Starul argentinian a irosit astfel al doilea penalty la acest turneu final, după ce mai ratase de la punctul cu var și în meciul din grupă cu Austria, scor 2-0, partidă decisă de același Messi, care a reușit ulterior o „dublă”.

Această contraperformanță l-a făcut pe Lionel Messi primul jucător din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două lovituri de departajare la aceeași ediție.

Totuşi, după meci au început să se viralizeze nişte imagini de-a dreptul fabuloase, cu YouTuberul IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr. Acesta se afla exact în spatele porții egiptenilor, fiind surprind ţipând şi gesticulând expresiv. El este cunoscut în întreaga lume pentru momente de magie sau “vrăjitorie”.  Totodată, IShowSpeed este cunoscut drept un fan al lui Cristiano Ronaldo.

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IShowSpeed a vizitat România. A fost în Piaţa Obor

IShowSpeed are milioane de abonați în toată lumea a ajuns inclusiv în piața Obor, unde a mâncat mici.

Cu peste 26 de milioane de urmăritori pe YouTube, americanul Darren Jason Watkins cunoscut pe internet drept IShowSpeed, s-a plimbat patru ore pe străzile din București și a transmis în direct. El a fost şi în Ferentari.

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