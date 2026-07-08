YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut “vrăji” lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului

Lionel Messi (39 de ani) a stabilit două recorduri negative în istoria Campionatelor Mondiale, după ce a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 21 al optimii de finală dintre Argentina și Egipt, la scorul de 1-0 în favoarea africanilor.

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Starul argentinian a irosit astfel al doilea penalty la acest turneu final, după ce mai ratase de la punctul cu var și în meciul din grupă cu Austria, scor 2-0, partidă decisă de același Messi, care a reușit ulterior o „dublă”.

Această contraperformanță l-a făcut pe Lionel Messi primul jucător din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două lovituri de departajare la aceeași ediție.

Totuşi, după meci au început să se viralizeze nişte imagini de-a dreptul fabuloase, cu YouTuberul IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr. Acesta se afla exact în spatele porții egiptenilor, fiind surprind ţipând şi gesticulând expresiv. El este cunoscut în întreaga lume pentru momente de magie sau “vrăjitorie”. Totodată, IShowSpeed este cunoscut drept un fan al lui Cristiano Ronaldo.

🇦🇷🇪🇬 Messi actually could see Speed from behind the goal post taunting him.

The tensions could be cut with a knife.

Source: @SpeedUpdates1 / Writer: Lucas https://t.co/YgDUbRGRwO pic.twitter.com/XUzpsu12gi

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026