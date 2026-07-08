Ștefan Târnovanu nu spune “nu” unui transfer la Dinamo!

Ștefan Târnovanu a ajuns într-o situaţie incredibilă la FCSB, după ce sezonul trecut şi-a pierdut locul de titular. Atunci Gigi Becali l-a preferat pe Matei Popa între buturi, pentru a îndeplini regula U21.

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Acum, Ștefan Târnovanu îşi doreşte să plece de la FCSB, dar nu există oferte pentru el. Recent s-a spus că ar fi dorit la Gaziantep, acolo unde Mirel Rădoi este antrenor, dar portarul neagă tratativele.

“Oferte scrise nu au existat. Au fost discuții, dar prea puțin importante. Am auzit și eu anumite lucruri, însă până nu se întâmplă ceva, nu are rost să îmi fac speranțe. Sunt aici cu gândul 200%, dar Turcia este un campionat puternic și ar fi o opțiune”, a declarat Târnovanu, potrivit sport.ro.

Întrebat dacă s-ar transfera şi la Dinamo, portarul de la FCSB a oferit o declaraţie misterioasă, care lasă loc de speculaţii.

“Dacă m-ai fi întrebat acum cinci sau șase ani, aș fi spus convins că nu. Acum cred că nu poți spune niciodată «niciodată». Nu știi ce îți rezervă viitorul. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua de mic, dar nu pot să spun ce se va întâmpla peste ani”, a mai spus portarul celor de la FCSB pentru sursa menţionată.