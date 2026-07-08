Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Târnovanu nu spune “nu” unui transfer la Dinamo!

Ștefan Târnovanu nu spune “nu” unui transfer la Dinamo!

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 9:18

Comentarii
Ștefan Târnovanu nu spune nu unui transfer la Dinamo!

Ștefan Târnovanu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ștefan Târnovanu a ajuns într-o situaţie incredibilă la FCSB, după ce sezonul trecut şi-a pierdut locul de titular. Atunci Gigi Becali l-a preferat pe Matei Popa între buturi, pentru a îndeplini regula U21.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Ștefan Târnovanu îşi doreşte să plece de la FCSB, dar nu există oferte pentru el. Recent s-a spus că ar fi dorit la Gaziantep, acolo unde Mirel Rădoi este antrenor, dar portarul neagă tratativele.

“Oferte scrise nu au existat. Au fost discuții, dar prea puțin importante. Am auzit și eu anumite lucruri, însă până nu se întâmplă ceva, nu are rost să îmi fac speranțe. Sunt aici cu gândul 200%, dar Turcia este un campionat puternic și ar fi o opțiune”, a declarat Târnovanu, potrivit sport.ro.

Întrebat dacă s-ar transfera şi la Dinamo, portarul de la FCSB a oferit o declaraţie misterioasă, care lasă loc de speculaţii.

“Dacă m-ai fi întrebat acum cinci sau șase ani, aș fi spus convins că nu. Acum cred că nu poți spune niciodată «niciodată». Nu știi ce îți rezervă viitorul. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua de mic, dar nu pot să spun ce se va întâmpla peste ani”, a mai spus portarul celor de la FCSB pentru sursa menţionată.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Observator
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
9:08

Max spre McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
8:58

Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care “a vrut ca Messi să rămână în cursă”
8:54

YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut “vrăji” lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului
8:45

Messi, Mbappe, Haaland şi Kane luptă pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial. Cum arată clasamentul după optimi
8:36

Când şi unde se pot vedea meciurile din sferturile CM, Franţa-Maroc, Spania-Belgia, Argentina-Elveţia şi Norvegia-Anglia
8:35

Emmanuel Yeboah se transferă în Liga 1. Cu ce echipă semnează
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 3 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 4 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală 5 Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei 6 Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român