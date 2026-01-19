Ce a putut face Brahim Diaz imediat după golul marcat de Senegal. Fanii au luat foc pe reţelele de socializare - Antena Sport

Finala Cupei Africii pe Naţiuni dintre Senegal şi Maroc a fost una incredibilă, care a avut parte de un final greu de anticipat, iar, din păcate pentru el, Brahim Diaz a fost eroul negativ al gazdelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prelungirile partidei, Maroc a primit un penalty, iar senegalezii au ieşit de pe teren pentru aproape 10 minute. La revenire, jucătorul lui Real Madrid a fost cel care a executat lovitura de pedeapsă, dar alegerea sa a fost falimentară.

Brahim Diaz, surprins zâmbind după golul marcat de Senegal

Scăriţa încercată de Diaz a fost intuită de Mendy, iar portarul Senegalului a prins mingea trimisă de adversarul său. S-a ajuns în prelungiri, unde Senegal s-a impus cu 1-0, după golul marcat de Gueye.

Imediat după reuşita mijlocaşului lui Villarreal, camerele au fost ţintă pe Diaz, care a zâmbit în acel moment, o reacţie nervoasă, care însă i-a făcut pe fanii de pe reţelele de socializare să se întrebe dacă nu cumva ratase voit penalty-ul din prelungiri.