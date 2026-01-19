Ce a putut face Brahim Diaz imediat după golul marcat de Senegal. Fanii au luat foc pe reţelele de socializare - Antena Sport

Finala Cupei Africii pe Naţiuni dintre Senegal şi Maroc a fost una incredibilă, care a avut parte de un final greu de anticipat, iar, din păcate pentru el, Brahim Diaz a fost eroul negativ al gazdelor.
În prelungirile partidei, Maroc a primit un penalty, iar senegalezii au ieşit de pe teren pentru aproape 10 minute. La revenire, jucătorul lui Real Madrid a fost cel care a executat lovitura de pedeapsă, dar alegerea sa a fost falimentară.
Brahim Diaz, surprins zâmbind după golul marcat de Senegal
Scăriţa încercată de Diaz a fost intuită de Mendy, iar portarul Senegalului a prins mingea trimisă de adversarul său. S-a ajuns în prelungiri, unde Senegal s-a impus cu 1-0, după golul marcat de Gueye.
Imediat după reuşita mijlocaşului lui Villarreal, camerele au fost ţintă pe Diaz, care a zâmbit în acel moment, o reacţie nervoasă, care însă i-a făcut pe fanii de pe reţelele de socializare să se întrebe dacă nu cumva ratase voit penalty-ul din prelungiri.
“De ce zâmbeşte Diaz după golul Senegalului?”, “E cu moralul la pământ, cum să râzi după golul lor?”, “Cred că şi-a pierdut cumpătul”, “A dat impresia că a vrut să rateze, după cum râde acum”, sunt câteva dintre mesajele fanilor de pe platforma X.
Chiar şi portarul Mendy a fost întrebat despre acest lucru, dar acesta nu a avut dubii. “Normal că nu a ratat voit. Trebuie să fim serioşi. Crezi că atunci când mai e un minut şi ţara ta poate câştiga trofeul după 50 de ani, noi am putea ajunge la o înţelegere? El a vrut să marcheze şi este meritul meu că l-am oprit. Asta e tot”.
Senegal a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni
Echipa naţională a Senegalului a învins duminică seara, la Rabat, scor 1-0 după prelungiri, reprezentativa Marocului, în finala Cupei Africii pe Naţiuni, cucerind trofeul.
A fost scor alb la Rabat, pe Stade Prince Moulay Abdellah, în prima repriză a finalei Cupei Africii pe Naţiuni, disputată între Senegal şi echipa ţării gazdă, Maroc. Şi partea secundă a meciului se îndrepta către un final cu scor alb, când, în al şaptelea minut al prelungirilor, arbitrul congolez Ndala Ngambo a dictat penalti după verificarea VAR la un contact în careul senegalez între Diouf şi marocanul Brahim Diaz.
Considerând că sunt nedreptăţiţi, pentru că lovitura de pedeapsă a fost prea uşor acordată, jucătorii senegalezi au ieşit de pe teren, în semn de protest. După aproape cincisprezece minute, impulsionaţi de căpitanul Sadio Mane, care le-a cerut să revină şi să încheie finala, senegalezii au reapărut pe gazon.
Brahim Diaz a executat penaltiul. Marocanul a încercat o „panenka”, dar portarul Edouard Mendy a rămas pe loc şi a prins şutul telefonat al lui Diaz.
S-a intrat în reprizele de prelungiri, în care Senegal a deschis scorul. Idrissa Gueye a pasat şi Pape Gueye a marcat în minutul 94.
Senegal s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 chiar în faţa ţării gazdă a competiţiei, Maroc, şi a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Africii pe Naţiuni, după ce ridicase trofeul şi în 2021.
