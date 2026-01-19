Sadio Mane, clasă absolută la Cupa Africii. Senegalezul a explicat de ce el nu a ieșit de pe teren în finală - Antena Sport

Senegal a fost la câteva minute distanță de a pierde finala Cupei Africii la masa verde după ce au ieșit de pe teren în urma unui penalty controversat acordat Marocului. Sadio Mane a rămas însă tot timpul pe gazon, iar după meciul câștigat în prelungiri a explicat acest lucru.

Sadio Mane s-a dovedit a fi un adevărat lider în vestiarul Senegalului într-un final tensionat al ultimului act de la Cupa Africii pe Națiuni. În minutul 90+8 al partidei de la Rabat, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, iar “leii din Teranga” nu au putut face față frustrării și s-au dus la vestiare în semn de protest.

Sadio Mane, discurs fabulos după victoria de la AFCON 2025

Nu toți jucătorii antrenați de Pape Thiaw au luat această decizie, pentru că Sadio Mane a rămas pe teren și chiar le-a cerut coechipierilor săi să termine pe teren meciul, chiar dacă vor pierde. Nu a fost nici măcar cazul de un eșec, pentru că la reluarea jocului Brahim Diaz a ratat uluitor un penalty încercând o “scăriță”, duelul s-a dus în prelungiri, iar acolo Senegal a câștigat grație unui gol al lui Pape Gueye.

După meci, toți ochii au fost ațintiți către starul formației din vestul Africii, Sadio Mane, care a fost rugat să explice de ce el nu a ales să boicoteze finalul de meci, asemenea coechipierilor săi. Răspunsul a fost unul de mare campion, dezvăluind că principalul motiv care a stat în spatele deciziei sale s-a bazat pe oamenii care se uitau la meci fie de la stadion sau de la televizor.

“Pentru că arbitrul poate face greșeli exact cum putem face și noi, nu e corect să îl judecăm. Ce e cel mai important, am făcut-o pentru oamenii din toată lumea, ei voiau să vadă meciul“, a spus jucătorul.