Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: "Gigi îl dorea mult de tot" - Antena Sport

Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: "Gigi îl dorea mult de tot"

Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: "Gigi îl dorea mult de tot"
EXCLUSIV

Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”

Publicat: 24 septembrie 2025, 18:05

Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: Gigi îl dorea mult de tot

Alex Mitriţă, în perioada în care juca la Craiova / Sport Pictures

Dumitru Mitriţă (54 de ani) crede că nepotul lui se va întoarce în România după ce i se va încheia contractul cu formaţia chineză Zhejiang. El a transmis că, în ţară, Alex Mitriţă nu va mai evolua decât la Universitatea Craiova.

Cotat la 4 milioane de euro de către transfermarkt.com, Alex Mitriţă a semnat pe 3 ani şi jumătate cu Zhejiang.

Dumitru Mitriţă: “Alex va reveni în România, şi tot la Craiova”

În România? Eu cred că va reveni, şi va reveni tot la Craiova, când i s-o termina contractul în China, nu ştim ce facem mâine. Dacă e să se retragă, sunt sută la sută că de la Craiova. Oferte au fost, Gigi îl dorea mult de tot“, a declarat Dumitru Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Alex Mitriţă are un sezon excelent la Zhejiang. În 11 meciuri disputate în prima ligă chineză, Mitriţă a marcat 8 goluri şi a reuşit 4 assist-uri. Echipa lui se află pe locul 7 după 25 de meciuri jucate în acest sezon. A acumulat 38 de puncte, fiind la 16 puncte în spatele liderului Chengdu Rongcheng.

Zhejiang a plătit 2 milioane de euro pentru a-l transfera pe Alex Mitriţă de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a mai dat o lovitură financiară importantă şi în 2019, atunci când Mitriţă se transfera de la Universitatea Craiova la New York City. Americanii îi plăteau 8 milioane de euro lui Rotaru pentru vedeta oltenilor.

