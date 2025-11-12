Ce le-a spus Gică Hagi colegilor de la naţională înainte de a marca golul incredibil cu Columbia! - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a dezvăluit la emisiunea SuperFAZE ce le-a transmis Gică Hagi colegilor săi de la naţională înaintea debutului României, cu Columbia, la World Cup 1994.
La şedinţa tehnică, “Regele” a observat că portarul columbian nu stătea mai deloc pe linia porţii, aşa că le-a mărturisit colegilor de la naţională că îl va testa pe Cordoba de la distanţă.
Ilie Dumitrescu a dezvăluit că Hagi le-a transmis colegilor săi că îl va testa pe Cordoba înainte de golul fantastic marcat cu Columbia
Răducioiu i-a amintit lui Ilie Dumitrescu faptul că, înaintea golului incredibil, Hagi l-a mai încercat o dată pe Cordoba de la distanţă.
“Uite aici, golul lui Hagi. Eu eram în faţă, în locul lui Răducioiu. Fac cu mâna, eram între trei jucători.
Dacă el dă o centrare şutată, aşa, prin faţa porţii, iar Hagi era maestru la pasele astea la întâlnire, eram singur.
Eu eram frustrat, cum se gândeşte el să dea la poartă din poziţia aia… Şi când m-am întors şi văd mingea în poartă, zic ‘Nu se poate’. La şedinţa tehnică Iordănescu ne-a arătat toate meciurile, toate fazele importante. Modul în care atacă ei. Punctele forte, modul în care joacă.
Hagi l-a văzut pe portar, Cordoba, că nu stă pe linia porţii şi stă tot timpul în poziţii avansate. Şi a spus ‘Dacă eu am undeva… o să încerc să dau de la distanţă’.
Noi ne uitam la adversar, el se uita la lucrurile care nu puteau fi observate decât de el”, a spus Ilie Dumitrescu la emisiunea SuperFAZE.
Hagi a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri marcate vreodată la un Campionat Mondial în meciul cu Columbia. A fost golul de 2-0. Totodată, el i-a dat assist lui Răducioiu la ambele goluri marcate de acesta cu Columbia.
România a câştigat grupa, cu 6 puncte, Columbia, una dintre favoritele de la World Cup 1994, fiind eliminată surprinzător în faza grupelor. 3 echipe din 4 au mers mai departe în optimi din grupa României. Naționala lui Hagi, Popescu, Ilie Dumitrescu și Răducioiu avea să se oprească în sferturi, fiind eliminată dramatic de Suedia, după ce anterior învinsese cu 3-2 Argentina lui Batistuta. Maradona fusese suspendat la acel meci, după ce fusese depistat pozitiv cu eufedrină.
