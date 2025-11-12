Ce le-a spus Gică Hagi colegilor de la naţională înainte de a marca golul incredibil cu Columbia! - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a dezvăluit la emisiunea SuperFAZE ce le-a transmis Gică Hagi colegilor săi de la naţională înaintea debutului României, cu Columbia, la World Cup 1994.

La şedinţa tehnică, “Regele” a observat că portarul columbian nu stătea mai deloc pe linia porţii, aşa că le-a mărturisit colegilor de la naţională că îl va testa pe Cordoba de la distanţă.

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că Hagi le-a transmis colegilor săi că îl va testa pe Cordoba înainte de golul fantastic marcat cu Columbia

Răducioiu i-a amintit lui Ilie Dumitrescu faptul că, înaintea golului incredibil, Hagi l-a mai încercat o dată pe Cordoba de la distanţă.

“Uite aici, golul lui Hagi. Eu eram în faţă, în locul lui Răducioiu. Fac cu mâna, eram între trei jucători.

Dacă el dă o centrare şutată, aşa, prin faţa porţii, iar Hagi era maestru la pasele astea la întâlnire, eram singur.