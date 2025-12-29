Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani - Antena Sport

Sergio Ramos va rămâne liber de contract la data de 1 ianuarie 2026, însă fotbalistul spaniol nu ia în calcul sub nicio formă retragerea din activitate, în ciuda faptului că va împlini vârsta de 40 de ani în luna martie.

Legenda celor de la Real Madrid și-a calculat deja traseul pentru începutul anului 2026 și a decis deja în ce campionat își dorește să revină, în probabil ultima aventură din cariera sa.

Sergio Ramos vrea să revină în Ligue 1

Sergio Ramos va împlini vârsta de 40 de ani în martie 2026, însă starul spaniol nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Mai mult decât atât, fundașul care evoluează în prezent la Monterrey și-a ales viitoarea destinație.

Potrivit celor de la Foot Mercato, acesta și-ar dori să revină în campionatul Franței, acolo unde a mai evoluat în perioada iulie 2021 – septembrie 2023. El a îmbrăcat tricoul celor de la Paris Saint Germain.

Până acum, două cluburi și-au manifestat interesul în a-l transfera pe Ramos: Manchester United și AC Milan. Italienii l-au adus pe fostul său coleg de la Real Madrid în această vară, Luka Modric.