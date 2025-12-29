Ngezana l-a învins dramatic pe Marinică şi s-a calificat în optimile Cupei Africii! Nota jucătorului FCSB-ului - Antena Sport

Siyabonga Ngezana la un meci de la Cupa Africii / Profimedia Images

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a câştigat duelul cu antrenorul român al lui Zimbabwe, Mario Marinică (61 de ani). Africa de Sud s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat în minutul 82, după un penalty dictat cu VAR.

Moremi a deschis scorul în minutul 7, Maswanhise a egalat în minutul 19. Africa de Sud a preluat din nou conducerea în minutul 50, cu golul lui Lyle Foster, apoi Zimbabwe a egalat prin autogolul lui Modiba din minutul 73. Oswin Appolis a marcat în minutul 82, transformând penalty-ul dictat cu VAR, pentru un henţ în careu.

Siyabonga Ngezana, evoluţie solidă în meciul câştigat de Africa de Sud cu Zimbabwe

Africa de Sud a ocupat locul 2 în grupa B, cu 6 puncte, la un punct în spatele liderului Egipt. Angola a terminat grupa pe locul 3, cu 2 puncte, iar Zimbabwe pe ultimul loc, cu un singur punct. Egipt şi Africa de Sud merg în optimile Cupei Africii.

Siyabonga Ngezana a fost integralist în duelul cu Zimbabwe. El a fost notat cu 7.2 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu naţionala antrenată de Mario Marinică.