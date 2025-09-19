Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane. Decizie neașteptată luată de Luca, la 27 de ani - Antena Sport

Fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte o altă națională decât cea pe care a reprezentat-o tatăl lui, anume Franța. Luca Zidane a luat decizia de a juca pentru Algeria.
Fiul lui Zinedine Zidane are 27 de ani și evoluează pe postul de portar. El este legitimat la Granada, echipă din liga a doua spaniolă.
Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane
Luca Zidane s-a născut la Marsilia și are prezențe în naționalele de tineret ale Franței, U16, U17, U18, U19 și U20. El nu a fost însă convocat niciodată la naționala mare a „Cocoșului Galic”.
În acest context, fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte Algeria, în condițiile în care părinții tatălui lui au fost algerieni, imigrând ulterior în Franța.
🚨OFFICIEL : Luca Zidane change de nationalité sportive et OPTE pour l’Algérie ! ✅🇩🇿 pic.twitter.com/JkpEa6gcfc
— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 19, 2025
Luca Zidane a evoluat, de-a lungul carierei sale, la echipa de tineret a celor de la Real Madrid, la Racing Santander, Rayo Vallecano și Eibar. Portarul se află la Granada din vara lui 2024.
Luca Zidane ar putea astfel fi convocat de Vladimir Petkovic pentru meciurile de la începutul lunii octombrie, cu Somalia și Uganda, din preliminariile World Cup 2026. Algeria este lider în grupa preliminară, cu 19 puncte, acumulate după opt meciuri disputate.
Pe lângă Luca, Zinedine Zidane mai are alți trei băieți din mariajul cu Veronique: Enzo (30 de ani), Theo (23 de ani) și Elyaz (20 de ani).
