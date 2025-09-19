Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane. Decizie neașteptată luată de Luca, la 27 de ani - Antena Sport

Fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte o altă națională decât cea pe care a reprezentat-o tatăl lui, anume Franța. Luca Zidane a luat decizia de a juca pentru Algeria.

Fiul lui Zinedine Zidane are 27 de ani și evoluează pe postul de portar. El este legitimat la Granada, echipă din liga a doua spaniolă.

Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane

Luca Zidane s-a născut la Marsilia și are prezențe în naționalele de tineret ale Franței, U16, U17, U18, U19 și U20. El nu a fost însă convocat niciodată la naționala mare a „Cocoșului Galic”.

În acest context, fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte Algeria, în condițiile în care părinții tatălui lui au fost algerieni, imigrând ulterior în Franța.

